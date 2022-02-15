L’impegno durante la pandemia da Covid-19, «la costante attenzione alle persone più fragili che fanno di lei il volto della Puglia migliore, solidale e coraggiosa» e «25mila vaccinazioni» eseguite. Con queste motivazioni il sindaco di Bari Antonio Decaro, il direttore generale, Antonio Sanguedolce, e il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl barese, Domenico Lagravinese, hanno consegnato un premio alla dottoressa Antonella Spica.
Bari, premio ad Antonella Spica, medico pugliese «che ha vaccinato più di tutti in Italia» Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Decaro e dai manager Asl Sanguedolce e Lagravinese
«Spica è da più di due anni è un’operatrice simbolo» nella guerra al coronavirus, «con decine di migliaia di tamponi nelle Rsa e l’avvio delle vaccinazioni», commenta l’Azienda sanitaria locale. «È il medico che ha vaccinato di più in assoluto in Puglia e in Italia. Una guerriera, sempre in prima linea, non si ferma davanti a niente, non ha limiti né paura, un grande coraggio. Un animo gentile con tanta devozione per il proprio lavoro vissuto come una missione sociale e umana. È lei che vaccina i difficili da raggiungere: gli ospiti del Cara, i rifugiati afghani, le persone di etnia Rom, i pazienti in cura nei centri di Neuropsichiatria infantile e i disabili».