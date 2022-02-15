L’impegno durante la pandemia da Covid-19, «la costante attenzione alle persone più fragili che fanno di lei il volto della Puglia migliore, solidale e coraggiosa» e «25mila vaccinazioni» eseguite. Con queste motivazioni il sindaco di Bari Antonio Decaro, il direttore generale, Antonio Sanguedolce, e il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl barese, Domenico Lagravinese, hanno consegnato un premio alla dottoressa Antonella Spica.

«Spica è da più di due anni è un’operatrice simbolo» nella guerra al coronavirus, «con decine di migliaia di tamponi nelle Rsa e l’avvio delle vaccinazioni», commenta l’Azienda sanitaria locale. «È il medico che ha vaccinato di più in assoluto in Puglia e in Italia. Una guerriera, sempre in prima linea, non si ferma davanti a niente, non ha limiti né paura, un grande coraggio. Un animo gentile con tanta devozione per il proprio lavoro vissuto come una missione sociale e umana. È lei che vaccina i difficili da raggiungere: gli ospiti del Cara, i rifugiati afghani, le persone di etnia Rom, i pazienti in cura nei centri di Neuropsichiatria infantile e i disabili».