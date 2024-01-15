Tra gli indagati, con obbligo di firma, c’è Luciano Santoro ex amministratore comunale di Grottaglie e candidato segretario del Pd provinciale tarantino. Indagato anche Nicola Oddati che del partito democratico in terra ionica fu segretario alcuni anni fa.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure

cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Seconda “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nei confronti di

11 persone (di cui 4 sottoposte alla custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 5 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso in

turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e traffico di

influenze illecite.

Il provvedimento è stato emesso all’esito di articolate indagini che avrebbero fatto emergere:

– turbative nella gara per la concessione del Rione Terra di Pozzuoli;

– ipotesi di corruzione per ottenere l’aggiudicazione di altra pubblica concessione;

– intermediazioni illecite sia per l’affare della conversione in struttura alberghiera del Rione Terra, sia per ulteriori appalti pubblici.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, pertanto, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.