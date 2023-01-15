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Modugno: vigili del fuoco al lavoro fino a notte per spegnere l’incendio nella discarica Ordinanze sei sindaci per la sicurezza ambientale

15 Gennaio 2023
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Verosimile causa firtuita per il rogo nel deposito di stoccaggio. Enorme nuvola di fumo. Ordinanza del sindaco di Modugno a tutela della salute pubblica: finestre chiuse fino alle 15. Problemi analoghi anche in alcuni quartieri di Bari come il San Paolo.

Tweet dei vigili del fuoco:

Sette squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 12:50 a Modugno (BA) per l’incendio in una discarica di rifiuti urbani: in corso anche lanci d’acqua sul fronte di fuoco con l’elicottero. Sul posto Arpa Puglia per i rilievi ambientali.

Operazioni di spegnimento durare fino a notte.


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