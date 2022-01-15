È stato individuato in provincia di Sondrio ed è stato arrestato dai carabinieri. Il 21enne di Cisternino è ritenuto responsabile di tentata corruzione di operatori nell’hub Conforama di Fasano, vicenda risalente ai giorni scorsi. Oltre a tentare di non volere essere vaccinato il giovane pugliese era in possesso, secondo l’accusa, anche di un green pass falso quando è stato bloccato in Lombardia.