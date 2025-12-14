Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Domenica 14 dicembre al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno con “La fabbrica del tempo” di Principio Attivo Teatro e La luna nel letto prende il via ufficialmente la terza edizione di Germogli. Alle 17:30 (ingresso 5 euro | info e prenotazioni 3894755191 – 3277372824) la rassegna di teatro dedicata alle famiglie, nata dalla collaborazione tra Principio Attivo Teatro e Comune di Melendugno, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia, si aprirà con lo spettacolo firmato da Michelangelo Campanale con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro (dai 7 anni – tout public). Che cosa pensano i bambini guardando andare e tornare gli adulti dal lavoro ogni giorno? Forse si chiedono che cosa facciano lì, perché ci vanno sempre di corsa, ma soprattutto: perché continuano ad andarci se spesso sembrano tristi? Essere grandi non significa essere liberi di scegliere? Ma nella vita, si ha tempo per scegliere? L’incontro fra le due compagnie, Principio Attivo e La luna nel letto, entrambe attente all’utilizzo del linguaggio del corpo in scena, conduce lo spettatore in un immaginario libero da risposte certe a domande difficili, in cui due clown configgono tra loro come nella vita configgono la dimensione umana e quella materiale, il desiderio e il dovere, il tempo interno e quello esterno che procede inesorabile. Il gruppo artistico si ispira al linguaggio utilizzato nel cinema muto di Fritz Lang, Buster Keaton e Charlie Chaplin per comunicare anche ai più piccoli un tema cosi complesso. La ricerca della felicità si fa strada, attraverso la risata e la poesia. Fino al 12 aprile, per cinque domeniche (ore 17:30 | ingresso 5 euro | abbonamento 20 euro) Germogli offrirà un cartellone multidisciplinare che spazia dalla narrazione al circo contemporaneo, dal teatro di figura alla danza, confermando l’impegno della compagnia nel dialogo continuativo con il pubblico e la comunità. Dopo “La fabbrica del tempo”, in scena Love in in the air – Confessioni di un giocoliere di Andrea Farnetani, un viaggio intimo dietro le quinte dell’anima di un artista (18 gennaio – dai 3 anni), Cracrà Punk di Fontemaggiore, storia rock e irriverente del principino ‘Bebè’ alla ricerca delle sue origini (8 febbraio – dai 5 anni), La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest, potente rilettura della fiaba classica (8 marzo – dai 7 anni) e Pelle d’asino di Catalyst e Kaos balletto, partitura multidisciplinare di danza, voce e musica elettronica (12 aprile – dai 4 anni). Dal 10 gennaio al via anche il Piccolo laboratorio di teatro e idee sparse per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni. Info e prenotazioni 3894755191 – 3277372824 – www.facebook.com/PrincipioAttivoTeatro.

NOVOLI (LE) | Schiaccianoci Swing per la rassegna Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro

Tchaikovsky e Hoffmann incontrano un ensemble dal vivo per un gioco musicale e scenico che parla di crescita e desiderio: domenica 14 dicembre (ore 17:45 | ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) al Teatro Comunale di Novoli con “Schiaccianoci Swing” della Bottega degli Apocrifi per la regia di Cosimo Severo (dai 5 anni) prosegue Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro. Lo spettacolo, con Fabio Trimigno (violino), Celestino Telera (chitarra), Michele Telera (contrabbasso), Michele Rignanese (batteria), Rosalba Mondelli (fisarmonica), la voce di Nunzia Antonino e l’ombra di Rosa Merlino, nasce dal desiderio di avvicinare i più piccoli alla musica, e dalla scommessa che la musica, agitata in scena, possa farsi racconto. Marie riceve un dono misterioso, che potrà aprire solo quando sarà “abbastanza grande”. Non pensa ad altro. È notte, ma come si può dormire con un regalo che aspetta? Si addormenta, e a svegliarla è un esercito di topi che invade la stanza, rosicchia i suoi vecchi giochi e forse… vuole rubare quel dono. La notte si trasforma: la musica di Pëtr Il’ič Tchaikovsky e la storia del Principe Schiaccianoci di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann si intrecciano in una stanza dove i giocattoli diventano enormi e la invitano a giocare. Uno di quei giochi che non vorresti finissero mai. Potrebbe restare lì per sempre, se non fosse per quel regalo che la aspetta. Ma come si capisce quando si è pronti? Quando si è davvero cresciuti? Come si entra in un mondo magico? E, soprattutto… come se ne esce? A queste domande si risponderà insieme, con la musica dal vivo — e un po’ di meraviglia. Prima dello spettacolo (ore 16:30) spazio al laboratorio di carta Pins a cura di BlaBlaBla. Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro fa parte del progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture e dei Comuni partner. Info e prenotazioni 3208607996 / 3207087223 / 3403129308 – teatridelnordsalento.it.

ARADEO | La ballata di Mr Scrooge per la rassegna Bagliori d’Ombra

Domenica 14 alle 17:30 nelle sale di Palazzo Grassi ad Aradeo con La ballata di Mr Scrooge prosegue la diciannovesima edizione di Bagliori d’Ombra. Ispirato al classico Canto di Natale di Charles Dickens, lo spettacolo del Teatro Le Giravolte vede in scena Renato Grilli e Francesco Ferramosca. Una delle storie natalizie più amate di sempre torna a vivere attraverso la magia del teatro d’ombre. Protagonista è Mr Scrooge, avaro commerciante inglese incapace di provare affetto, ossessionato solo dall’accumulare denaro. La sera della Vigilia gli appare il fantasma dell’unico amico che abbia mai avuto, annunciandogli la visita di tre spiriti – del Natale passato, presente e futuro. Sarà questo inatteso viaggio dentro la propria memoria e la propria coscienza a costringerlo a guardarsi davvero dentro e a cambiare il corso della sua vita, prima che sia troppo tardi. La storica rassegna di teatro per ragazzi e famiglie è ideata e organizzata dal Teatro Le Giravolte, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, in collaborazione con Unima (Union Internationale de la Marionnette) Italia, Polo BiblioMuseale di Lecce e con il contributo delle amministrazioni comunali di Aradeo, Arnesano e Racale, insieme ad altri partner pubblici e privati. La programmazione si concluderà nella Community Library di Racale con vari spettacoli proprio del Teatro Le Giravolte: una nuova replica de La ballata di Mr Scrooge (venerdì 19) e poi Natale di Pane (sabato 20), una fiaba di burattini che celebra la bontà e lo spirito natalizio, Zio Mondo (domenica 21), storia di una bambina che affronta la paura attraverso la fantasia e l’amore, per chiudere con Qilong, il drago verde! (domenica 28), racconto per immagini, danze e maschere giganti sul tema dell’acqua, della vita e della speranza. Info e programma www.teatrolegiravolte.it – 3278944219 – 349.4638560.