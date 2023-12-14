Di seguito il comunicato:

In vista di una settimana decisiva, attesa con trepidazione per il gran flusso di acquisti natalizi, Andrea Liuzzi, presidente della FISMO delegazione di Martina Franca, rivolge un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i negozianti. Questo periodo rappresenta una svolta fondamentale per il confronto annuale, in cui le attività commerciali hanno l’opportunità di mostrare il meglio della creatività, della qualità e dell’innovazione italiana.

“Abbiamo davanti a noi momenti intensi e cruciali per le vendite. Approfittiamo di questo periodo natalizio per dimostrare tutto il valore e la resilienza dei nostri esercizi commerciali, dei nostri imprenditori e delle nostre imprese. Desidero augurare a tutti buoni affari e molta tenacia”, ha dichiarato Liuzzi