Di seguito il comunicato:
In vista di una settimana decisiva, attesa con trepidazione per il gran flusso di acquisti natalizi, Andrea Liuzzi, presidente della FISMO delegazione di Martina Franca, rivolge un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i negozianti. Questo periodo rappresenta una svolta fondamentale per il confronto annuale, in cui le attività commerciali hanno l’opportunità di mostrare il meglio della creatività, della qualità e dell’innovazione italiana.
“Abbiamo davanti a noi momenti intensi e cruciali per le vendite. Approfittiamo di questo periodo natalizio per dimostrare tutto il valore e la resilienza dei nostri esercizi commerciali, dei nostri imprenditori e delle nostre imprese. Desidero augurare a tutti buoni affari e molta tenacia”, ha dichiarato Liuzzi
La Fismo Confesercenti, Federazione italiana settore moda, si impegna a sostenere con forza i suoi associati in queste sfide avvincenti, ponendo al centro la promozione del talento e le competenze distintive che caratterizzano l’industria della moda italiana.
Infine, la Fismo invita tutti i consumatori ad appoggiare il settore, mettendo in pratica la consapevolezza e l’apprezzamento per il valore dei prodotti autenticamente italiani.
“È tempo di sostenere la nostra economia, di investire in prodotti della miglior qualità e di festeggiare lo spirito natalizio acquistando regali direttamente dai nostri negozi. Buon Natale e buoni acquisti a tutti!”, conclude il presidente.