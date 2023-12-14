Di seguito un comunicato diffuso da Fci-comitato Puglia:

La pioggia e il fango hanno favorito ed amplificato lo spettacolo in seno alla sempre più affermata Coppa Città di Bisceglie, in memoria di Peppino Preziosa, giunta alla 27°edizione e perfettamente organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro che ha fatto le cose in grande per accogliere il circuito extra-regionale Mediterraneo Cross e l’ultima prova del Campionato Italiano Ciclocross FCI per società.

I capricci del meteo e il percorso indurito dal fango non hanno sminuito la grinta e l’impegno degli oltre 200 partecipanti da ogni parte d’Italia che si sono dati battaglia tra gli ostacoli, una scalinata di quindici gradini, numerosi saliscendi e diverse rampe nell’incantevole cornice della Conca dei Monaci (riviera di ponente della città biscegliese).

Tra gli agonisti a mettersi in evidenza nella top-5 Oscar Carrer (Fusion Bike), Riccardo Mazzocchetti (Pedale Teate), Daniele Losacco (Kalos Scuola di Ciclismo Strada e Fuoristrada), Leonardo Grini (Bici Adventure Team) e Andrea Posata (Amici della Bici Junior) tra i G6 uomini, Martina Giuliese (Ludobike Scuola di Ciclismo), Alessia Russo (Team Go Fast Puglia), Sofia Accoto (Maglie Bike), Lucia Graziano (Federal Team Bike) e Margherita Graziano (Federal Team Bike) tra le G6 donne, Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo), Lucio Baccini (Alè Cycling Team), Luca Montagner (DP66), Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Luigi Altamura (Fusion Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Beatrice Trabucchi (Alè Cycling Team), Noemi Fracchiolla (Fusion Bike), Maria Vittoria Quarta (Kalos Scuola di Ciclismo Strada e Fuoristrada) e Megan Pugliese (Avis Bike Ruvo) tra le esordienti donne secondo anno, Francesco Dell’Olio (Fusion Bike), Nicholas Scalorbi (Alè Cycling Team), Giorgio Bramini Goretti (Cycling Cafè Racing Team), Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Matteo Micali (Alè Cycling Team) tra gli allievi uomini primo anno, Jolanda Sambi (Alè Cycling Team), Elisa Di Mercurio (Cycling Cafè Racing Team), Silvia Leonetti (Andria Bike), Chiara Ottaviani (Cycling Cafè Racing Team) e Ginevra Provenza (Amicisuperski) tra le allieve donne primo anno, Mirco Sasso (Fusion Bike), Stefano Cavalli (Alè Cycling Team), Nicola Cerame (DP66), Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team) e Giulio Baccini (Alè Cycling Team) tra gli allievi uomini secondo anno, Camilla Murro (DP66) e Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team) tra le allieve donne secondo anno, Giacomo Serangeli (DP66), Giacomo Ghiaroni (Alè Cycling Team), Stefano Masciarelli (Vini Fantini Sportur Freebike), Milo Cappelli (Cycling Cafè Racing Team) e Marco Russo (Vini Fantini Sportur Freebike) tra gli juniores uomini, Giulia Zambelli (DP66), Martina Montagner (DP66), Dalila Langone (Loco Bikers), Greta Pighi (Alè Cycling Team) e Brenda Zavarella (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo) tra le juniores donne, Tommaso Cafueri (DP66), Tommaso Tabotta (DP66), Vittorio Carrer (Fusion Bike), Filippo Ragonesi (Cycling Cafè Racing Team) e Gabriele Giuseppetti (Cycling Cafè Racing Team) tra gli under 23, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Alessia Pia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne, Leonardo Santeramo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro), Jacopo Camilli (Cycling Cafè Racing Team), Vincenzo Piarulli (Pro.Gi.T Cycling Team) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini.

Tra gli amatori primati di categoria ad appannaggio Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 6, Samuele Muggeo (Team 7zerozero33) tra gli élite sport, Cristian Masciulli (Team Eracle) tra i master 1, Maurizio Ditaranto (Asd Talent Bike) tra i master 2, Giuseppe Belgiovine (Fusion Bike) tra i master 3, Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 4, Luigi Ghiaroni (Bici per Tutti) tra i master 5, Maurizio Carrer (Fusion Bike) tra i master 6, Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata) tra i master 7 e Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team) tra i master 8.

Al momento delle premiazioni, in presenza di una rappresentanza degli amministratori locali di Bisceglie, di Carmine Acquasanta (vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana) e di Giuseppe Calabrese (presidente del comitato regionale FCI Puglia), è stato consegnato al sodalizio friulano della DP66 il trofeo celebrativo per la conquista del tricolore FCI per società, nella cui classifica generale figura al quarto posto la Fusion Bike che ha sede a Corato.

Le classifiche disponibili su Mtbonline a questo link https://mtbonline.it/Risultato/1623/0-26-coppa-citta-di-bisceglie

CLASSIFICA FINALE TRICOLORE CICLOCROSS FCI PER SOCIETA’

1^ DP66 1420 punti

2^ Alè Cycling Team 1008

3^ Jam’s Bike Team Buja 608

4^ Fusion Bike 559

5^ S.S. Sanfiorese 472

6^ Team Cingolani 448

7^ Cycling Cafe’ Racing Team 417

8^ Bandiziol Cycling Team 384

9^ Guerciotti Salus Development 347

10 ^ Team Serio 304

I LEADER DEL MEDITERRANEO CROSS DOPO CINQUE PROVE

G6 uomini: Oscar Carrer (Fusion Bike)

G6 donne: Martina Giuliese (Ludobike Scuola di Ciclismo)

Esordienti uomini secondo anno: Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo)

Esordienti donne secondo anno: Noemi Fracchiolla (Fusion Bike)

Allievi uomini primo anno: Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve donne primo anno: Elisa Di Mercurio (Cycling Cafè Racing Team)

Allievi uomini secondo anno: Mirco Sasso (Fusion Bike)

Allieve donne secondo anno: Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team)

Juniores uomini: Marco Russo (Vini Fantini Sportur Freebike)

Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)

Under 23: Filippo Ragonesi (Cycling Cafè Racing Team)

Elite uomini: Vincenzo Piarulli (Pro.Gi.T Cycling Team)

Elite donne : Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)

Amatori di prima fascia under 45: Maurizio Ditaranto (Asd Talent Bike)

Amatori di seconda fascia over 45: Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport)

Amatori di terza fascia over 54: Maurizio Carrer (Fusion Bike)

Donne master: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers)

(foto: Antonio Caggiano, Bikerounder)