Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Questa mattina l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha presenziato ad Altamura alla cerimonia di inaugurazione dei tre nuovi autobus urbani finanziati con l’Avviso pubblico regionale “SMART GO CITY – seconda edizione” a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2021. Per l’acquisto dei tre autobus Euro 6, dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e di controllo e per la diffusione di informazioni a bordo, accessibili per un’utenza a ridotta capacità sensoriale e motoria, anche non deambulanti, il Comune di Altamura ha beneficiato di circa un milione di euro. Erano presenti il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, l’assessore comunale ai Rapporti con Enti, Regione e Città Metropolitana, Tommaso Lorusso, Gerardo Marino in rappresentanza dell’azienda gestore del trasporto pubblico locale in città, e Don Nunzio Falcicchio parroco di Altamura che ha benedetto i tre nuovi autobus.

“Questi tre autobus sono stati finanziati con la seconda edizione dell’Avviso Smart go city a cui il Comune di Altamura ha partecipato, ma in totale la Regione ha finanziato tre edizioni per oltre 50 milioni di euro, dotando 22 Comuni di 142 nuovi autobus – ha sottolineato l’assessore Maurodinoia -, e siamo in dirittura d’arrivo per pubblicare la quarte edizione di Smart go city con un nuovo impegno di 45 milioni di euro. Un grande investimento regionale finalizzato a implementare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, poiché sono stati acquistati autobus a bassissime emissioni, ibridi, Euro 6 ed elettrici. Ma questo è solo un pezzo di un’ampia e complessa programmazione che punta al rinnovo del materiale rotabile su gomma, anche di quello destinato al TPL extraurbano e in questo caso i finanziamenti sono stati destinati alle aziende di trasporto pubblico. Che ringrazio perché sono sempre al nostro fianco nel grande sforzo che stiamo facendo per togliere dalla strada vecchi autobus da Euro 2 a Euro 4 e sostituirli con mezzi nuovi, moderni, sicuri e accessibili a tutta l’utenza, oltre che sostenibili. E naturalmente ringrazio anche i Comuni, che sono stati pronti a cogliere l’occasione fornita da Smart go city e sicuramente saranno interessati al nuovo avviso.”