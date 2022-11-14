Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:

L’innovazione tecnologica è un valore aggiunto per garantire una maggiore produttività delle imprese che, però, non potranno mai prescindere dal fattore umano. E’ il concetto che ha dominato il Convegno di studi “Fabbrica del Futuro: tecnologie, modelli organizzativi e persone”, organizzato da ESTE, media company specializzata in temi di cultura d’impresa ed al quale ha partecipato, nelle vesti di relatore, il Fondatore e Presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia, Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci,

«Ci troviamo di fronte – ha detto il Barone Colucci – a una sfida epocale. Le imprese, come la Plastic-Puglia, hanno sempre maggiore bisogno di giovani talenti e di professionisti specializzati. Spesso, però, il mondo dell’Università e della ricerca non ci supportano in modo adeguato, con il risultato che siamo noi, spesso, a dover formare i neo diplomati o i neo laureati. Questo è un gap che deve essere colmato: in questo modo aumenteremo la nostra competitività, presentandoci sui mercati internazionali con una forza maggiore e una credibilità diversa.”

Nel corso dell’intervento il fondatore del Gruppo Industriale Plastic-Puglia ha ripercorso le tappe che hanno consentito alle aziende del Gruppo di ritagliarsi, in 55 anni di ininterrotta attività industriale, un ruolo di primo piano nell’agricoltura di precisione e nella gestione del trasporto dell’acqua. Intuizioni che hanno consentito all’azienda di affermarsi nel mondo, dove è presente in 50 Paesi nei 5 Continenti.







