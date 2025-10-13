Nel suo blog, Filippo Mele ha presentato un’iniziativa interessante svolta nelle scorse ore. Ovvero, la promozione di Colobraro e della sua storia.
Il piccolo centro della Basilicata è raccontato nel libro “Colobraro-diario di comunità”, di autori vari, edito da Edigrafema. Fra le tante storie, quella di un emigrato lucano, appunto colobrarese, negli Usa: James Joseph (Jim) Modarelli, Il logo dell’agenzia spaziale americana Nasa, celebre in tutto il mondo, è suo.
Articolo al link di seguito:
https://filippomele.blogspot.com/2025/10/colobraro-mt-mistero-risolto-e-di-james.html?fbclid=IwQ0xDSwNaqQ5jbGNrA1qo82V4dG4DYWVtAjExAAEeIWda42EBFxe0OjKjBy2E61LmXdRaNpnjztwDccqjb5pKNfBwOhrLujIQsjA_aem_Ln8rvdM-DGHG68ss-azeiw&m=1&sfnsn=scwspwa