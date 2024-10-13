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Martina Franca: il raduno dei camperisti Fine settimana

14 Ottobre 2024
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Di Agostino Convertino:

Martina Franca ha dedicato tre intense giornate ai cultori del turismo itinerante su invito del Camper Club Valle d’Itria in Movimento (guidato da Angelo Tagliente) che, nell’ambito dell’evento, ha realizzato un grande convegno nazionale – “Turismo Itinerante e Sostenibile: Il Ruolo dei Camperisti” – con la presenza di alcuni protagonisti del settore come il presidente U.C.A. Ivan Perriera e l’editore della rivista specializzata “Turismo all’Aria Aperta”, Claudio D’Orazio. La manifestazione, che si è svolta col patrocinio municipale presso il Piccolo Teatro Cappelli, ha definito – con grande efficacia – le prospettive e le problematiche  di una voce importante in ambito turistico nazionale. La presenza ufficiale dell’ANCI Puglia e di numerosi sindaci del territorio (Martina Franca, Locorotondo, Crispiano, Statte e Monopoli) ha impreziosito il dibattito con testimonianze che hanno definito l’importanza della collaborazione tra enti locali e attori del turismo itinerante per sostenere questo affascinante modo di interpretare il tempo libero. Il primo tassello di un fitto mosaico che deve coniugare normativa nazionale, caratteristiche dei territori e vocazione culturale dei luoghi. In tal senso, il convegno ha rappresentato un primo, importantissimo passo per l’affermazione del turismo itinerante in un’area ideale per la ricettività camperistica, pratica capace di attivare ottime ricadute sui nostri comuni. Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ha confermato l’attenzione della municipalità martinese per il turismo itinerante presso una comunità che considera il turismo come principale opportunità per il futuro e il benessere della Città. Il convegno è stato condotto dalla consigliera comunale Angelita Salamina. La “tre giorni” camperistica ha condotto a Martina Franca numerosi equipaggi da tutta Italia che hanno potuto ammirare le nostre bellezze e l’accoglienza eno-gastronomica in un clima conviviale perfetto.

 

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