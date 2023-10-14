Di seguito un comunicato diffuso dal comitato regionale Puglia della federazione italiana ciclismo:

La Puglia accoglie con entusiasmo il circus nazionale ed internazionale della mountain bike con la Castro Legend Cup nei giorni 14 e 15 ottobre a Castro.

Il Ciclo Club Spongano continua il proprio impegno organizzativo, senza lasciare nulla al caso per questa sesta edizione che sarà confortata da un sicuro successo di presenze nel Salento, in un fine settimana da sballo per gli amanti del fuoristrada puro, incentivando il movimento turistico e sportivo in una estate infinita in pieno mese di ottobre.

La novità di questa edizione 2023 di Castro Legend Cup parte dal sabato (14) con l’inedito svolgimento del campionato italiano paralimpico di mountain bike sotto egida FCI per i tandem e le categorie C1-C2-C3-C4-C5. Il circuito parte dal porto di Castro ed ha una lunghezza di 7,5 chilometri con un dislivello di 170 metri per ogni giro con alternanza di asfalto e sterrato, la partenza alle 9:30. Oltre alla proclamazione dei neo tricolori paralimpici, la giornata del sabato è dedicata, nel pomeriggio a partire dalle 15:00 presso il villaggio di partenza, alle premiazioni dei circuiti Challenge Giovanissimi del Salento (7-12 anni), Salento XCO Race (gare di cross country svolte tra le province di Lecce e Brindisi) ed anche del Trofeo dei Parchi Naturali con l’appendice alle 19:00 della riunione tecnica dei dirigenti delle squadre, giuria e organizzatori.

Il clou domenica 15 non solo con la gara internazionale UCI ma anche con l’X-Legend, la finalissima tra i migliori di categoria di ben 10 circuiti sparsi per l’Italia (Rampitek, Trofeo dei Parchi Naturali, Italian Supersix Races, Deltos Cup, Tour Tre Regioni, Marathon Bike Cup, Easy Cup Mtb, I sentieri del Sole e dei Sapori, Coppa Toscana Mtb, Challenge Mtb Puglia, Coppa Lombardia Mtb, Mediterranea Mtb Challenge, Sardinia Cup, Mtb Abruzzo Cup, Brixia Adventure Mtb, Umbria Marathon Mtb e Molisn’t Mtb Cup).

La gara regina marathon/X-Legend si corre sul percorso di 77 chilometri con 1.200 metri di dislivello altimetrico, impegnativo come distanza e molto veloce, dai continui rilanci. Tanti i tratti sulla costa e un passaggio nella bellissima cava di bauxite, uno dei luoghi più fotografati e suggestivi del territorio salentino. Dal molo di Castro, le partenze sono programmate in due fasce, alle 9:30 gli agonisti élite-under 23, alle 9:35 i master. A disposizione c’è anche il tracciato point to point di 50 chilometri con 750 metri di dislivello e lo start fissato alle 9:40 per la categoria juniores e alle 9:45 per i master.

LINK UTILI CASTRO LEGEND CUP

MTBonline.it Castro Legend Cup – MTB 2023

REGOLAMENTO – Castro Legend Cup

GUIDA TECNICA – Castro Legend Cup

CAMPIONATO ITALIANO PARALIMPICO – Castro Legend Cup

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