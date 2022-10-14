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Puglia, maltempo: allerta anche oggi. Valle d’Itria in codice arancione nella notte, rosso per 23 Comuni salentini Protezione civile, previsioni meteo e bollettino di aggiornamento

14 Ottobre 2022
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Cisternino e Locorotondo fra i Comuni con allerta arancione stando al bollettino di aggiornamento delle 2,45. Martina Franca ha fatto registrare circa 20 millimetri di pioggia dalla mezzanotte all’alba, ben più consistente la precipitazione notturna a Ceglie Messapica (immagine: fonte protezione civile della Puglia).

Secondo lo stesso bollettino di aggiornamento sono 23 i Comuni della provincia di Lecce in allerta con il codice rosso per rischio idrogeologico da temporali.

Previsioni della protezione civile: allerta temporali fino alle 20 per l’intera Puglia.

 

 

 

 

 

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