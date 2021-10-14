Di Francesco Santoro:

In Puglia diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 58) che i nuovi contagi (-15,7 per cento rispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è stabile al 4 per cento. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato è leggermente inferiore all’ultima rilevazione (5 per cento). È quando emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19. «Ormai da sei settimane consecutive – dichiara il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta– a livello nazionale si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Solo in tre Regioni (Calabria, Molise, Piemonte) si rileva un incremento percentuale dei contagi, ma con numeri assoluti molto bassi».

Vaccinazioni

Stando a Gimbe, risulta vaccinato l’80,1 per cento della popolazione over 12 (il 76,1 per cento con due dosi e il 4 per cento con una). La Puglia ha la percentuale più bassa in Italia di ultracinquantenni che non hanno aderito alla campagna di protezione dal Coronavirus: appena il 5,3 per cento non ha fatto l’iniezione, un valore inferiore rispetto alla media nazionale pari al 9,1 per cento. Quanto alla somministrazione delle terze dosi, invece, il tasso di copertura è del 2,2 per cento. «In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi modesti: il numero di vaccinati con almeno una dose cresce dell’1,2 per cento nelle fasce 20-29 e 30-39, dello 0,9 per cento nelle fasce 12-19 e 40-49, dello 0,7 per cento nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l’incremento non supera lo 0,3 per cento- commenta Gimbe-. In particolare, per le categorie a maggiore rischio di malattia severa, sono ancora 3,2 milioni (11,8 per cento) gli over 50 che non hanno completato il ciclo vaccinale, di cui 2,48 milioni non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, con rilevanti differenze regionali (dal 14,7 per cento della Calabria al 5,3 per cento della Puglia)».

Casi al Riuniti di Foggia

Cinque dipendenti e quattro pazienti del reparto di Ortopedia del Policlinico di Foggia sono risultati positivi al Covid. A darne notizia è l’Ansa, secondo cui le persone contagiate sono vaccinate e asintomatiche.