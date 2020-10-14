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Xylella: altre 136 piante infette nel territorio fra Monopoli, Martina Franca ed Ostuni Stamattina il via alla raccolta delle olive dalla piana degli ulivi monumentali

14 Ottobre 2020
torchiarolo ulivi sradicati 1

Il sito Emergenza xylella fa riferimento a 136 piante in più, affette da xylella: due a Monopoli, 24 a Cisternino, 25 a Fasano, 72 ad Ostuni, otto a Ceglie Messapica (8) e cinque a Martina Franca.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Al via ufficiale la raccolta delle olive con l’arrivo dell’olio nuovo Made in Italy del 2020 in Puglia dalla Piana degli Ulivi Monumentali, da Monopoli dove sono stati ritrovati già 60 ulivi infetti da Xyella fastidiosa ed è scattata la corsa per salvare le piante secolari minacciate dalla malattia.

 

L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre 2020, a partire dalle ore 9,00, in Contrada Chianchizza 504, con la raccolta delle olive e la produzione di olio extravergine, prodotto simbolo della dieta mediterranea in tutto il mondo.

 

Per l’occasione sarà presentato il rapporto “L’olio pugliese al tempo del Coronavirus” con le prime previsioni sul raccolto 2020-2021 provincia per provincia elaborate da Coldiretti Puglia e Unaprol, con un focus anche sui consumi e sulle prospettive future del settore. Insieme ad agricoltori, frantoiani e consumatori il nuovo assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia.

(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)

 

 

 

 

 

 

 

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