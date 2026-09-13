Di Nino Sangerardi:

La Regione Basilicata partecipa alla ventesima edizione del RemTech Expo: fiera tecnologica ambientate e punto di riferimento nazionale per la bonifica dei siti contaminati, la rigenerazione urbana e la tutela del territorio, in programma al quartiere fieristico di Ferrara dal 16 al 18 settembre 2026.

Per tutta la durata della manifestazione, la Regione accoglierà visitatori, tecnici e rappresentanti istituzionali presso il proprio stand espositivo, allestito per presentare i progetti, le politiche ambientali e le strategie di sviluppo sostenibile promosse sul territorio lucano.

Particolarmente significativo sarà l’appuntamento di giovedì 17 settembre, quando l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, prenderà parte alla conferenza ‘I Grandi Cantieri delle bonifiche. La più grande infrastruttura del Paese per la rigenerazione, la salubrità e lo sviluppo dei territori’ (alle ore 11 e 30 presso la Red Room al primo piano del complesso fieristico). L’assessore interverrà nella tavola rotonda dedicata a risanamento, riutilizzo e rilancio del territorio insieme ai colleghi delle altre Regioni italiane.

Evento che vedrà inoltre un importante focus istituzionale sulle bonifiche lucane: all’interno del panel curato dal Commissario Unico per la bonifica dei siti contaminati, generale Giuseppe Vadalà, verranno illustrati gli avanzamenti e le strategie operative sul Sin di Tito Scalo provincia di Potenza.

La presenza delle istituzioni e delle agenzie lucane al RemTech Expo si completa con la partecipazione del direttore generale di Arpab, Donato Ramunno, che mercoledì 16 settembre interverrà alla tavola rotonda ‘Oltre la Carta Idrogeologica d’Italia’ focalizzata sul monitoraggio e sulla tutela delle acque sotterranee.

La partecipazione al RemTech Expo ” conferma l’impegno costante della Regione Basilicata sui temi del risanamento ambientale, della sicurezza del territorio e dell’economia circolare, ponendo le esperienze e i cantieri lucani al centro del dibattito scientifico e istituzionale nazionale”.