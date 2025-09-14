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Atalanta-Lecce, Atalanta U23-Team Altamura, la serie D girone H, l’Eccellenza Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

14 Settembre 2025
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Di Tony Maselli:

Terza giornata del campionato di calcio di serie A. Il Lecce in trasferta, affronta l’Atalanta (ore 15).

Curiosamente, alla stessa ora, l’altra Atalanta, l’under 23, ospita oggi un’altra squadra pugliese: Team Altamura, per la quarta giornata del campionato di serie C girone C.

Serie D girone H, seconda giornata: oggi in programma Afragolese-Sarnese, Ferrandina-Acerrana, Pompei-Francavilla in Sinni (ore 15); Barletta-Fidelis Andria, Gravina in Puglia-Città di Fasano, Manfredonia-Virtus Francavilla Fontana, Paganese-Heraclea, Real Normanna-Nola (ore 16); Martina-Nardò (ore 18).

Eccellenza pugliese, quarta giornata: Atletico Racale-Atletico Acquaviva, Brindisi-Ugento, Gallipoli-Brilla Campi, Novoli-Canosa, Nuova Spinazzola-Galatina, Soccer Massafra-Bisceglie (ore 15,30); Unione calcio-Bitonto (ore 16); Taurisano-Toma Maglie, Virtus Mola-Taranto (ore 17); Polimnia-Foggia Incedit (ore 20).

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