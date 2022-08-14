Anche l’allagamento della hall nell’ospedale di Altamura nell’ondata di maltempo che soprattutto venerdì ha causato problemi e danni in Puglia. Molto gravata anche l’agricoltura, dal foggiano al Salento. Tempo incerto e tendente al brutto anche oggi con temperatura in calo rispetto al caldo che si registrava fino all’altro ieri e si prospetta anche un ferragosto incerto dal punto di vista meteorologico, con temperatura in deciso rialzo che si prevede da martedì in poi.

(foto: diffusa da Asl Bari)