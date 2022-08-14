rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia, maltempo: anche una parte di ospedale allagata, ad Altamura. Danni all’agricoltura Tempo incerto oggi e domani

14 Agosto 2022
Screenshot 20220813 153515

Anche l’allagamento della hall nell’ospedale di Altamura nell’ondata di maltempo che soprattutto venerdì ha causato problemi e danni in Puglia. Molto gravata anche l’agricoltura, dal foggiano al Salento. Tempo incerto e tendente al brutto anche oggi con temperatura in calo rispetto al caldo che si registrava fino all’altro ieri e si prospetta anche un ferragosto incerto dal punto di vista meteorologico, con temperatura in deciso rialzo che si prevede da martedì in poi.

(foto: diffusa da Asl Bari)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

lavoro la frattura pugliese 2026 page 0001

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: stabilito il disavanzo, ora i 350 milioni di euro vanno recuperati. Aumento tasse (non per tutti) in arrivo Le misure saranno formalizzate nei prossimi giorni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione