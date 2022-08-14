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Puglia: 1431009 positivi a test corona virus, incremento di 1335 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 agosto 2022

1.335

Nuovi casi

7.640

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 324
Provincia di Bat: 70
Provincia di Brindisi: 138
Provincia di Foggia: 163
Provincia di Lecce: 374
Provincia di Taranto: 186
Residenti fuori regione: 69
Provincia in definizione: 11
37.573

Persone attualmente positive

394

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.431.009

Casi totali

12.313.863

Test eseguiti

1.384.518

Persone guarite

8.918

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 462.572
Provincia di Bat: 124.822
Provincia di Brindisi: 135.098
Provincia di Foggia: 203.235
Provincia di Lecce: 291.398
Provincia di Taranto: 194.713
Residenti fuori regione: 14.335
Provincia in definizione: 4.836

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