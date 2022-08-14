Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 324
Provincia di Bat: 70
Provincia di Brindisi: 138
Provincia di Foggia: 163
Provincia di Lecce: 374
Provincia di Taranto: 186
Residenti fuori regione: 69
Provincia in definizione: 11
37.573
Persone attualmente positive
394
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.384.518
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 462.572
Provincia di Bat: 124.822
Provincia di Brindisi: 135.098
Provincia di Foggia: 203.235
Provincia di Lecce: 291.398
Provincia di Taranto: 194.713
Residenti fuori regione: 14.335
Provincia in definizione: 4.836