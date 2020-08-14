“Negli ospedali pugliesi sono ricoverati cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe”. Lo dice l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco riferendosi alla situazione dei 48 attuali ricoveri per corona virus nella regione. Si abbassa l’età media dei contagi e iniziano ad esserci nuovamente conseguenze anche pesanti, è il ragionamento dell’epidemiologo.