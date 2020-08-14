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Puglia, corona virus: ricoverati “in condizioni severe” cinque ragazzi fra i 20 e i 30 anni Lopalco si riferisce all'abbassamento dell'età media dei contagi e alle conseguenze anche pesanti

14 Agosto 2020
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“Negli ospedali pugliesi sono ricoverati cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe”. Lo dice l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco riferendosi alla situazione dei 48 attuali ricoveri per corona virus nella regione. Si abbassa l’età media dei contagi e iniziano ad esserci nuovamente conseguenze anche pesanti, è il ragionamento dell’epidemiologo.


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