“Negli ospedali pugliesi sono ricoverati cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe”. Lo dice l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco riferendosi alla situazione dei 48 attuali ricoveri per corona virus nella regione. Si abbassa l’età media dei contagi e iniziano ad esserci nuovamente conseguenze anche pesanti, è il ragionamento dell’epidemiologo.
8 Maggio 2026Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta