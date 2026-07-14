Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta regionale ha approvato oggi la nomina dei nuovi 13 Direttori di Dipartimento e del Segretario Generale della Presidenza, del Segretario Generale della Giunta e del Responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma.

Prende avvio così la nuova fase di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale

I soggetti indicati sono stati selezionati tra i partecipanti agli avvisi pubblicati a seguito del percorso di revisione del modello organizzativo “MAIA 2.0”, approvato con D.G.R. n. 543 del 29 aprile 2026, attraverso il quale è stato ridefinito l’assetto delle strutture dipartimentali e del Gabinetto del Presidente, con l’obiettivo di rendere l’organizzazione regionale maggiormente coerente con le linee programmatiche e gli obiettivi strategici del nuovo Governo regionale.

I tredici Dipartimenti rappresentano le strutture di massima direzione dell’Amministrazione regionale e sono chiamati a garantire il coordinamento, la programmazione e l’attuazione delle politiche pubbliche nei diversi ambiti strategici di competenza.

Di seguito le nomine effettuate e i relativi curricula:

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, competente per le politiche agricole, forestali, della pesca e dello sviluppo rurale e per la gestione dei fondi comunitari di settore

ANTONELLA BISCEGLIA

Antonella Bisceglia ha iniziato il proprio percorso professionale come coordinatrice di progetti transnazionali in materia di pari opportunità, economia sociale, innovazione e internazionalizzazione delle imprese. Dal 2006 dirigente della Regione Puglia dove si è inizialmente occupata di welfare e comunicazione istituzionale. Dal 2012 al 2015 è stata direttrice del Dipartimento Sviluppo economico, lavoro e formazione della Regione Puglia e dal 2013 al 2015 ha svolto le funzioni di segretario della giunta regionale e di coordinatrice del comitato Sepac per le aree di crisi industriali. Dal 2016 al 2018 ha svolto le funzioni di commissario straordinario dell’ente fiera del levante di Bari dove ha perfezionato il risanamento e la trasformazione dell’Ente. Nel corso degli ultimi anni si è occupata di politiche giovanili costruendo reti di prossimità per il sostegno all’attivazione e all’imprenditoria giovanile, rigenerazione urbana attraverso strumenti di amministrazione condivisa, di innovazione sociale, di economia della cultura e della creatività.

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, con funzioni di gestione e attuazione delle politiche territoriali, urbanistiche, ambientali ed energetiche, AD INTERIM – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, con funzioni di gestione in materia di trasporti, opere pubbliche, risorse idriche e mobilità sostenibile

POMPEO COLACICCO

Pompeo Colacicco, laureato in ingegneria, scienza delle amministrazioni e scienze giuridiche. Dirigente della pubblica amministrazione a partire dal 2007. Ha ricoperto per 10 anni il ruolo di dirigente responsabile dell’Area lavori pubblici del Comune di Monopoli occupandosi di realizzazione delle opere pubbliche in ambito urbano e di espropriazioni. In quel periodo ha svolto anche il ruolo di responsabile del settore contratti e appalti, sovrintendendo allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento rilevanti per l’Ente. Dal 2016 ricopre il ruolo di direttore responsabile della Ripartizione urbanistica della Città di Bari occupandosi di urbanistica. Ha svolto la propria attività interessandosi di demanio marittimo, panificazione urbanistica, interventi di edilizia privata e pubblica, gestione delle trasformazioni in deroga. Riveste anche il ruolo di responsabile unico per il progetto del parco pubblico Costasud, opera pubblica inclusa nell’elenco dei 14 interventi del Piano Strategico Grandi Attrattori Culturali, finanziati dal PNC e dell’omonimo piano urbanistico. Durante la propria attività professionale, nel periodo 2014-2017, ha ricoperto il ruolo di Dirigente responsabile per l’attuazione del servizio unico integrato del ciclo dei rifiuti dell’ARO BA/8. Attualmente è anche Componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portale del Mare Adriatico Meridionale.

Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili, responsabile della valorizzazione culturale e turistica, nelle politiche educative e nei diritti sociali

ANNIBALE D’ELIA

Dipartimento Personale e Organizzazione, responsabile della gestione del personale e dell’assetto organizzativo dell’Ente

VITO ANTONACCI

Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione, dedicato alle politiche attive del lavoro, alla formazione professionale e ai servizi per l’impiego – AD INTERIM – Transizione Digitale, responsabile della gestione dei processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica della Regione

FRANCESCO CUPERTINO

Francesco Cupertino è professore ordinario del Politecnico di Bari, Ateneo che ha guidato come Rettore dal 2019 al 2025. Nel corso della sua attività accademica e istituzionale ha maturato un’esperienza significativa nella governance di sistemi complessi della formazione, della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Ha promosso la crescita di laboratori pubblico-privati e partnership strategiche con imprese nazionali e internazionali nei settori energia, aerospazio, mobilità avanzata, automazione industriale e tecnologie digitali, contribuendo al rafforzamento del rapporto tra università, sistema produttivo e istituzioni. Presidente del Consorzio Universus – CSEI, impegnato nell’alta formazione e nella formazione continua, e della Fondazione NEST, partenariato esteso PNRR dedicato alla transizione energetica, componente del Consiglio di Amministrazione di ARTI, Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l’Innovazione della Regione Puglia. In ambito nazionale, componente della Giunta CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con delega ai rapporti con le imprese e alle tecnologie ICT, seguendo iniziative per l’acquisizione di risorse e servizi digitali a favore del sistema universitario e della ricerca. Rappresentante nazionale nel Program Committee Horizon Europe per la configurazione European Innovation Council ed European Innovation Ecosystems, contribuendo al confronto sulle politiche europee per innovazione, startup deep-tech e valorizzazione degli ecosistemi territoriali.

Dipartimento Programmazione e Gestione dei Fondi Vincolati, chiamato a coordinare programmi europei, fondi vincolati e monitoraggio del PNRR

PASQUALE ORLANDO

Dipartimento Welfare e Sport, competente per le politiche sociali, sociosanitarie e di promozione della pratica sportiva

VALENTINA ROMANO

Segretario Generale della Presidenza, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo agli organi di governo regionale, coordinamento istituzionale e controllo strategico. Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

ETTORE CINQUE

Nato a Napoli, è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Dal 2010 al 2013 è stato consulente del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario presso la Regione Campania per gli aspetti economico-finanziari. Dal 2013 al 2015 ha svolto l’incarico di Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi e per la riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Campania. Dal maggio 2016 al maggio 2018 ha svolto l’incarico di esperto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in materie economiche ex art. 25 della L.R. n. 11/1991. Dal febbraio 2018 al maggio 2018 ha svolto l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A., Società in house della Regione Campania, che svolge le funzioni di soggetto aggregatore regionale e di centrale di acquisto e di committenza per gli Enti del S.S.R. Da giugno 2018 a dicembre 2025 è stato Assessore al Bilancio, al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e alla Informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario della Regione Campania.

Svolge le funzioni di presidente e di componente di collegi sindacali di società pubbliche e private; è stato consulente tecnico, sia di ufficio sia di parte, in giudizi civili e penali; ha svolto incarichi giudiziari nell’ambito di procedure concorsuali. È autore di diverse pubblicazioni riguardanti l’economia delle aziende pubbliche e private, il bilancio consolidato, i gruppi aziendali, l’avviamento, gli intangible assets, la gestione strategica degli enti locali, le diverse forme di Partenariato Pubblico-Privato, il controllo di gestione e gli equilibri economico-finanziari delle aziende sanitarie pubbliche, l’accrual accounting nella pubblica amministrazione.

Segretario Generale della Giunta, responsabile del funzionamento amministrativo della Giunta regionale, della regolarità degli atti e delle attività in materia di trasparenza e semplificazione normativa

NICOLA PALADINO

Responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma, cui spettano funzioni di coordinamento dell’attuazione del programma di governo, comunicazione istituzionale e programmazione strategica

ROBERTO COVOLO

Roberto Covolo da oltre vent’anni si occupa di progettazione, attuazione e coordinamento di politiche pubbliche e programmi complessi. Dal 2021 è dirigente del Gabinetto del Sindaco del Comune di Bari, incarico ricoperto prima con Antonio Decaro e oggi con Vito Leccese. Coordina i dossier strategici nei settori dello sviluppo economico, del commercio, del lavoro, del turismo e dell’attrazione degli investimenti, supportando l’attuazione del programma di governo cittadino. Tra il 2018 e il 2020 è stato assessore del Comune di Brindisi, dove ha promosso il Laboratorio di Innovazione Urbana di Palazzo Guerrieri, dedicato alle politiche giovanili, all’innovazione sociale e alla partecipazione. Tra il 2012 e il 2021 ha promosso e coordinato il Laboratorio Urbano ExFadda, centro culturale e di innovazione sociale nato dalla rigenerazione di un ex stabilimento enologico, e XFarm, impresa agro-ecologica e sociale nata dal recupero di terreni confiscati alla criminalità organizzata. Tra il 2007 e il 2012 ha lavorato presso la Regione Puglia nell’ambito del programma Bollenti Spiriti, contribuendo alla progettazione e all’attuazione di interventi dedicati ai giovani, alla partecipazione e alla rigenerazione di spazi pubblici. Tra il 2005 e il 2007 è stato assessore del Comune di Terlizzi, dove ha promosso la riconversione dell’ex mattatoio comunale nel Centro Culturale MAT, spazio dedicato alla partecipazione civica, alle politiche giovanili e alle attività culturali.

La Giunta ha inoltre deliberato di prorogare gli incarichi attualmente conferiti ai direttore ANGELOSANTE ALBANESE, GIANNA ELISA BERLINGERIO, NICOLA LOPANE e VITO MONTANARO, che saranno espletati quali titolari, rispettivamente, del Dipartimento Bilancio e Affari Generali, del Dipartimento Sviluppo Economico, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze e del Dipartimento Salute e Benessere, nell’ambito delle competenze ridefinite dall’allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2026, n. 543.

I contratti dei saranno sottoscritti nei prossimi giorni nelle more dell’espletamento di tutte le procedure necessarie.

Nel corso della riunione di Giunta il presidente ha comunicato l’intenzione di nominare quale Consigliere del Presidente per le relazioni e il raccordo tra la Giunta e il Consiglio regionale, pianificazione strategica e programmazione economico finanziaria e rapporti con gli enti locali, MICHELE ABBATICCHIO.

Durante la propria carriera, ha sviluppato attività di management di gruppo, gestione di conflitti di lavoro, coordinamento di progetti comunitari. Dirige processi di partenariato tra istituzioni pubbliche ed enti privati da 25 anni, contribuendo a creare processi di sviluppo di diversi territori comunali. Dopo l’esperienza di project manager a Bruxelles presso il Centro Studi Comunità Europee ha ricoperto innumerevoli incarichi di natura dirigenziale presso vari Enti locali e consorzi di questi ultimi in materia di welfare e programmazione socio-economica. Si è candidato come Sindaco della propria città da esponente della società civile ed è stato eletto Sindaco di Bitonto per due volte, in carica per 10 anni. E’ stato eletto consigliere metropolitano di Bari per due volte, restando in carica 7 anni con delega di vicesindaco metropolitano e pianificazione strategica/territoriale. E’ stato eletto quattro volte vice-Presidente nazionale dall’assemblea della Associazione “Avviso Pubblico-Regioni ed Enti locali contro le mafie e la corruzione”. Riveste l’incarico di Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese con deleghe dirigenziali per i servizi relativi alla organizzazione, personale, comunicazione istituzionale, bilancio ed appalti.