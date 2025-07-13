Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Martedì 15 luglio alle 20.30, al Mon Rêve Resort, il via al Magna Grecia Festival. Nello splendido villaggio turistico alle porte di Taranto, il concerto di Simona Molinari insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Cinque, in tutto, gli eventi all’interno dell’attesa rassegna estiva, una delle più attese della stagione. Insieme con la Molinari, che eseguirà sue composizioni e brani firmati Parra, Winehouse, Imagine Dragons, il chitarrista Egidio Marchitelli e il pianista Claudio Filippini. Ingresso: 15euro, più prevendita (Vivaticket).

Il Magna Grecia Festival 2025 del quale è direttore artistico il Maestro Piero Romano, è a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, del Comune di Taranto e della Regione Puglia, ed è realizzato in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Cantante e cantautrice italiana di genere pop-jazz, napoletana cresciuta all’Aquila, Simona Molinari ha iniziato a studiare canto all’età di otto anni, dedicandosi inizialmente alla musica leggera e al jazz, per poi diplomarsi al conservatorio in musica classica.

È nota per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo e per le sue collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Insieme con Simona Molinari, il chitarrista Egidio Marchitelli e il pianista Claudio Filippini.

«Il Magna Grecia Festival – dice Piero Bitetti, sindaco di Taranto – rappresenta un’importante occasione per celebrare la nostra città e valorizzarne le strutture identitarie più significative. Un evento pensato per Taranto e con Taranto, reso possibile grazie alla collaborazione con l’ICO, da sempre presidio culturale di eccellenza del nostro territorio».

«Il Magna Grecia Festival – secondo il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – raggiunge sempre più gli obiettivi di una città turistica, sociale e culturale; felice che anche quest’anno, tra interpreti internazionali, produzioni itineranti e talenti locali, si possa esprimere la qualità di un territorio che guarda se stesso con orgoglio e partecipazione».

Dopo il debutto del Magna Grecia Festival con Simona Molinari, a seguire, sabato 19 luglio alle 20.30 al Relais Histò: “Indimenticabile Whitney”, tributo a Withney Houston con la superlativa Belinda Davids, insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli e il Lucania Apulia Chorus diretto da Daniela Nasti. Ingresso: 10euro, più prevendita; 25euro, più prevendita: concerto e aperitivo (Vivaticket).

Lunedì 28 luglio alle 20.30 allo Yachting Club, sarà la volta di “Mozart y el tango”: le affascinanti note di Mozart e passionali del tango, con brani di Gagliani e Zavattoni, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Paolo Ponziano Ciardi e il pianista Antonio Di Cristofano. Ingresso: 5euro, più prevendita (Vivaticket).

A seguire, sabato 2 agosto alle 20.30 al Relais Histò, in programma “Classiche armonie”: le musiche di Mozart, Donizetti e Bizet con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto diretta dal Maestro Giuseppe Stillitano, con il soprano Manon De Andreis. Ingresso: 5euro, più prevendita; concerto più aperitivo, 20euro, più prevendita (Vivaticket).

Chiusura del Magna Grecia Festival, lunedì 4 agosto alle 20.30 nella Terrazza della Camera di Commercio di Taranto: “Gershwin VS Bacharach”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina, con la cantante Lucy Garcia e il L. A. Chorus diretto da Daniela Nasti. Ingresso: 10euro, più prevendita.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Social: Facebook e Instagram.