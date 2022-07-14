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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1312968 positivi a test corona virus, incremento di 8139 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 luglio 2022

8.139

Nuovi casi

28.596

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.451
Provincia di Bat: 776
Provincia di Brindisi: 820
Provincia di Foggia: 885
Provincia di Lecce: 1.776
Provincia di Taranto: 1.288
Residenti fuori regione: 113
Provincia in definizione: 30
92.912

Persone attualmente positive

472

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.312.968

Casi totali

11.737.025

Test eseguiti

1.211.342

Persone guarite

8.714

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 428.233
Provincia di Bat: 115.777
Provincia di Brindisi: 123.415
Provincia di Foggia: 189.458
Provincia di Lecce: 264.706
Provincia di Taranto: 175.755
Residenti fuori regione: 11.341
Provincia in definizione: 4.283

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