Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.451
Provincia di Bat: 776
Provincia di Brindisi: 820
Provincia di Foggia: 885
Provincia di Lecce: 1.776
Provincia di Taranto: 1.288
Residenti fuori regione: 113
Provincia in definizione: 30
92.912
Persone attualmente positive
472
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
1.211.342
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 428.233
Provincia di Bat: 115.777
Provincia di Brindisi: 123.415
Provincia di Foggia: 189.458
Provincia di Lecce: 264.706
Provincia di Taranto: 175.755
Residenti fuori regione: 11.341
Provincia in definizione: 4.283