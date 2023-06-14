Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Vari sindaci hanno emesso nel pomeriggio ordinanze. Uno dei primi, quello di Grottaglie: niente scuole né mercato settimanale domani, chiusi cimitero e parchi fra gli altri provvedimenti. In serata ordinanza del vicesindaco di Taranto: asilo e scuole chiuse domani. La cosa può interessare appunto, ad esempio, per le scuole in cui sono in corso esami ma anche località in cui si svolge il mercato settimanale o manifestazioni o altre situazioni di potenziale rischio per le condizioni meteo. Si verifichi dunque nel Comune di residenza l’eventuale ordinanza.