Alfredo Oscar Cellamare, va Castellaneta, ha mancato l’elezione al primo turno per nove voti. Farà il ballottaggio.
Di seguito, dati diffusi dal ministero dell’Interno:
Città metropolitana di Bari
Alberobello – Francesco De Carlo (civ) 47,19
Bitonto – Francesco Paolo Ricci (cs) 51,69
Cassano delle Murge – Davide Del Re (civ) 67,3
Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino (ballottaggio)
Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro (ballottaggio)
Gravina in Puglia – Fedele Lagreca (cs) 53,19
Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago (ballottaggio)
Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri (ballottaggio)
Sammichele di Bari – Lorenzo Netti (civ) 78,81
Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco (ballottaggio)
Terlizzi – Michelangelo De Chirico (Cs) 73,87
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna (ballottaggio)
Canosa di Puglia – Vito Malcangio (cd) 55,21
San Ferdinando di Puglia – Arianna Camporeale (civ) 42.11
Provincia di Brindisi
San Michele Salentino – Giovanni Allegrini (civ) 92,64
Provincia di Foggia
Carpino – Rocco Di Brina (civ) 66,5
Castelluccio dei Sauri – Giovanni Nicola DI Francesco (civ) 50,24
Chieuti – Diego Iacono (civ) 56,39
Ischitella – Alessandro Nobiletti (civ) 51,93
Isole Tremiti – Giuseppe Calabrese (civ) 51,89
Monte Sant’Angelo – Pierpaolo D’Arienzo (civ) 65,69
Motta Montecorvino – Domenico Iavagnilo (civ) 56,3
Orsara di Puglia – Mario Gerardo Carmine Simonelli (civ) 63,04
Rignano Garganico – Luigi Di Fiore (civ) 44,91
Rodi Garganico – Carmine D’Anelli (civ) 54,46
Roseto Valfortore – Lucilla Parisi (civ) 78,01
Stornara – Roberto Nigro (civ) 63,05
Provincia di Lecce
Aradeo – Giovanni Mauro (civ) 79,97
Castrignano de’ Greci – Roberto Casaluci (civ) 68,14
Castro – Luigi Fersini (civ) 58,89
Galatina – Fabio Vergine/Marcello Pasquale Amante (ballottaggio)
Galatone – Flavio Filoni (cs) 50,38
Guagnano – Francois Imperiale (civ) 40,3
Leverano – Marcello Rolli (civ) 83,69
Matino – Giorgio Salvatore Toma (civ) 100
Melendugno – Oronzo Maurizio Cisternino (civ) 57,77
Ortelle – Edoardo De Luca (civ) 53,19
Otranto – Pierpaolo Cariddi (civ) 55,8
Ruffano – Antonio Rocco Cavallo (civ) 84,94
Salice Salentino – Cosimo Leuzzi (civ) 44,2
San Cassiano – Oronzo Lazzari (civ) 100
San Cesario di Lecce – Giuseppe Distante (civ) 37,78
Scorrano – Mario Pendinelli (civ) 52,82
Provincia di Taranto
Castellaneta – Alfredo Oscar Cellamare/Giambattista Di Pippa (ballottaggio)
Leporano – Vincenzo Damiano (civ) 48,3
Martina Franca – Gianfranco Palmisano (cs) 51,82
Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S-civ)/Angelo Lattarulo (ballottaggio)
Palagiano – Domenico Pio Lasigna/Pietro Rotolo (ballottaggio)
Sava – Gaetano Pichierri (cd) 57,84
Taranto – Rinaldo Melucci (cs) 60,63