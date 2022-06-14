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Puglia: i sindaci eletti, i ballottaggi ELENCO COMUNI Elezioni amministrative: Alfredo Oscar Cellamare, a Castellaneta, manca l'elezione al primo turno per nove voti

14 Giugno 2022
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Alfredo Oscar Cellamare, va Castellaneta, ha mancato l’elezione al primo turno per nove voti. Farà il ballottaggio.

Di seguito, dati diffusi dal ministero dell’Interno:

Città metropolitana di Bari

Alberobello – Francesco De Carlo (civ) 47,19

Bitonto – Francesco Paolo Ricci (cs) 51,69

Cassano delle Murge – Davide Del Re (civ) 67,3

Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino (ballottaggio)

Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro (ballottaggio)

Gravina in Puglia – Fedele Lagreca (cs) 53,19

Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago (ballottaggio)

Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri (ballottaggio)

Sammichele di Bari – Lorenzo Netti (civ) 78,81

Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco (ballottaggio)

Terlizzi – Michelangelo De Chirico (Cs) 73,87

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna (ballottaggio)

Canosa di Puglia – Vito Malcangio (cd) 55,21

San Ferdinando di Puglia – Arianna Camporeale (civ) 42.11

 

Provincia di Brindisi

San Michele Salentino – Giovanni Allegrini (civ) 92,64

 

Provincia di Foggia

Carpino – Rocco Di Brina (civ) 66,5

Castelluccio dei Sauri – Giovanni Nicola DI Francesco (civ) 50,24

Chieuti – Diego Iacono (civ) 56,39

Ischitella – Alessandro Nobiletti (civ) 51,93

Isole Tremiti – Giuseppe Calabrese (civ) 51,89

Monte Sant’Angelo – Pierpaolo D’Arienzo (civ) 65,69

Motta Montecorvino – Domenico Iavagnilo (civ) 56,3

Orsara di Puglia – Mario Gerardo Carmine Simonelli (civ) 63,04

Rignano Garganico – Luigi Di Fiore (civ) 44,91

Rodi Garganico – Carmine D’Anelli (civ) 54,46

Roseto Valfortore – Lucilla Parisi (civ) 78,01

Stornara – Roberto Nigro (civ) 63,05

 

Provincia di Lecce

Aradeo – Giovanni Mauro (civ) 79,97

Castrignano de’ Greci – Roberto Casaluci (civ) 68,14

Castro – Luigi Fersini (civ) 58,89

Galatina – Fabio Vergine/Marcello Pasquale Amante (ballottaggio)

Galatone – Flavio Filoni (cs) 50,38

Guagnano – Francois Imperiale (civ) 40,3

Leverano – Marcello Rolli (civ) 83,69

Matino – Giorgio Salvatore Toma (civ) 100

Melendugno – Oronzo Maurizio Cisternino (civ) 57,77

Ortelle – Edoardo De Luca (civ) 53,19

Otranto – Pierpaolo Cariddi (civ) 55,8

Ruffano – Antonio Rocco Cavallo (civ) 84,94

Salice Salentino – Cosimo Leuzzi (civ) 44,2

San Cassiano – Oronzo Lazzari (civ) 100

San Cesario di Lecce – Giuseppe Distante (civ) 37,78

Scorrano – Mario Pendinelli (civ) 52,82

 

Provincia di Taranto

Castellaneta – Alfredo Oscar Cellamare/Giambattista Di Pippa (ballottaggio)

Leporano – Vincenzo Damiano (civ) 48,3

Martina Franca – Gianfranco Palmisano (cs) 51,82

Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S-civ)/Angelo Lattarulo (ballottaggio)

Palagiano – Domenico Pio Lasigna/Pietro Rotolo (ballottaggio)

Sava – Gaetano Pichierri (cd) 57,84

Taranto – Rinaldo Melucci (cs) 60,63


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