Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 985
Provincia di Bat: 307
Provincia di Brindisi: 195
Provincia di Foggia: 589
Provincia di Lecce: 571
Provincia di Taranto: 314
Residenti fuori regione: 32
Provincia in definizione: 11
20.548
Persone attualmente positive
206
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.122.493
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 379.144
Provincia di Bat: 101.241
Provincia di Brindisi: 107.350
Provincia di Foggia: 168.603
Provincia di Lecce: 228.583
Provincia di Taranto: 154.247
Residenti fuori regione: 8.734
Provincia in definizione: 3.704