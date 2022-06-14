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4 Maggio 2026
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Puglia: 1151606 positivi a test corona virus, incremento di 3004 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 giugno 2022

3.004

Nuovi casi

14.678

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 985
Provincia di Bat: 307
Provincia di Brindisi: 195
Provincia di Foggia: 589
Provincia di Lecce: 571
Provincia di Taranto: 314
Residenti fuori regione: 32
Provincia in definizione: 11
20.548

Persone attualmente positive

206

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.151.606

Casi totali

11.164.626

Test eseguiti

1.122.493

Persone guarite

8.565

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 379.144
Provincia di Bat: 101.241
Provincia di Brindisi: 107.350
Provincia di Foggia: 168.603
Provincia di Lecce: 228.583
Provincia di Taranto: 154.247
Residenti fuori regione: 8.734
Provincia in definizione: 3.704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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