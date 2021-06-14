Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 14 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 3405 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 47 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test.

233.106 sono i pazienti guariti.

12.584 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.280 così suddivisi:

94.936 nella Provincia di Bari;

25.499 nella Provincia di Bat;

19.621 nella Provincia di Brindisi;

45.038 nella Provincia di Foggia;

26.793 nella Provincia di Lecce;

39.224 nella Provincia di Taranto;

803 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 14.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/o8YsD