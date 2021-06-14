Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:



A seguito delle ultime disposizioni del Ministero della Salute, del CTS e della Regione Puglia che hanno indicato l’utilizzo dei vaccini a vettore virale esclusivamente nelle persone di età superiore o uguale a 60 anni, si comunica che sarà necessario porre in essere una riprogrammazione degli appuntamenti fissati per le prime dosi di vaccino Pfizer o Moderna negli hub vaccinali: è sorto, infatti, un imprevisto problema di disponibilità vaccinale, che impone uno spostamento di parte delle prenotazioni previste per i prossimi giorni, in particolar modo per mercoledì 16 giugno. Il personale dell’ASL di Taranto provvederà a contattare gli utenti interessati dalla riprogrammazione, al fine di concordare e garantire un nuovo appuntamento entro la fine di giugno, evitando per quanto possibile ulteriori disagi. Restano invece inalterati gli appuntamenti previsti per le seconde dosi di chiusura dei cicli vaccinali Pfizer o Moderna, che saranno comunque garantiti prioritariamente secondo il calendario comunicato agli utenti stessi.