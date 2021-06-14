rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

Asl Taranto, mancano dosi: da riprogrammare le somministrazioni di prima dose di Pfizer/Moderna, in particolare quelle previste mercoledì Vaccini anti corona virus: comunicazione

14 Giugno 2021
asl taranto11

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:

A seguito delle ultime disposizioni del Ministero della Salute, del CTS e della Regione Puglia che hanno indicato l’utilizzo dei vaccini a vettore virale esclusivamente nelle persone di età superiore o uguale a 60 anni, si comunica che sarà necessario porre in essere una riprogrammazione degli appuntamenti fissati per le prime dosi di vaccino Pfizer o Moderna negli hub vaccinali: è sorto, infatti, un imprevisto problema di disponibilità vaccinale, che impone uno spostamento di parte delle prenotazioni previste per i prossimi giorni, in particolar modo per mercoledì 16 giugno. Il personale dell’ASL di Taranto provvederà a contattare gli utenti interessati dalla riprogrammazione, al fine di concordare e garantire un nuovo appuntamento entro la fine di giugno, evitando per quanto possibile ulteriori disagi. Restano invece inalterati gli appuntamenti previsti per le seconde dosi di chiusura dei cicli vaccinali Pfizer o Moderna, che saranno comunque garantiti prioritariamente secondo il calendario comunicato agli utenti stessi.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

aldo moro

Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Screenshot 20220828 213417

Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione