Di seguito il comunicato:

Entra nel vivo giovedì 14 maggio la programmazione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, organizzato da Fondazione SAT con la direzione artistica di Teresa Ludovico. Una giornata di spettacoli con tre debutti e l’arrivo del circo contemporaneo della compagnia svizzera Nicole & Martin sono le novità in programma a Bari, Molfetta e Ruvo.

Circo contemporaneo e spettacoli a Bari

Partono giovedì gli spettacoli di circo contemporaneo nel tendone bianco della compagnia svizzera di circo contemporaneo fondata da Nicole Gubler Schranz e Martin Gubler, che Dopo essersi esibiti in Germania, Svezia, Francia e Paesi Bassi, ‘prendono casa’ nel piazzale esterno del Teatro Kismet fino al 17 maggio. Alle ore 18 in scena la prima delle quattro creazioni dove fiabe popolari, parola, musica, arte e danza prenderanno vita: Wassilissa. Tratto da una fiaba russa, lo spettacolo chiama il pubblico a guardare, a guardare ciò che accade in questo mondo e dentro di noi, e ad affrontare la verità per sviluppare un sano discernimento. Cos’è il bene, cos’è il male? Chi o cosa è bene per noi e cosa non lo è?

Anche il teatro contemporaneo vuole la sua parte a Bari: alle ore 9 sul palcoscenico del Kismet il debutto regionale di Io ti vedo della compagnia Piccolo Teatro Patafisico: protagonista Agnese, appena arrivata sulla terra, scopre attraverso disegni animati ed espedienti teatrali che il nostro pianeta e il nostro corpo sono meravigliosi, e che vedere davvero gli altri significa ascoltarli e prendersi cura di loro (da 5 anni).

Gli spettacoli a Molfetta

Due gli spettacoli in programma alla Cittadella degli artisti di Molfetta: I capitoli del fuoco alle ore 17.15 vede la partecipazione di un’interclasse di quarte primaria dell’istituto comprensivo “Madonna Assunta” di Napoli; replica inserita nell’ambito del progetto “Teatro Scuola Vedere Fare” di Le Nuvole / Casa del Contemporaneo (per tutti, da 3 anni). Alle ore 19 Nella casa di Asterione, diretto e interpretato da Lello Tedeschi, è un racconto scenico che si fa metafora di trent’anni di teatro con il progetto Sala Prove all’Istituto penale minorile ‘N. Fornelli’ di Bari (curato da Teatri di Bari) con la partecipazione straordinaria di un giovane attore 17enne dell’Ipm (da 14 anni).

Appuntamenti a Ruvo

Due gli spettacoli in scena anche al Teatro Comunale di Ruvo. Ultima replica alle ore 11 di Per chi suona la campanella, coproduzione La luna nel letto e Teatro Ert/Teatro nazionale, in cui un bambino «difficile» scopre che il confine tra realtà e immaginazione può svanire, e con esso le pareti della classe, lasciando spazio a mondi fantastici dove l’immaginazione diventa la più potente delle forme di conoscenza (da 7 anni). Alle ore 15 il debutto nazionale di La bambola e la bambina, coproduzione Giallo mare minimal teatro e La luna nel letto, che attraverso la fiaba di Vassilissa e la Baba Jaga racconta di una bambola tramandata come gesto d’amore da madre a figlia (da 6 anni).

I biglietti per gli spettacoli hanno un costo di 7 euro, disponibili ai botteghini dei teatri e online sul circuito Vivaticket.com

Tutte le informazioni e il programma completo degli appuntamenti al sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival vede oltre 60 eventi per tutte le età che per tutto il mese di maggio e oltre coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. È organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia (Procedura negoziale per il sostegno delle attività in materia di Spettacolo dal vivo realizzate dai Soggetti ministeriali FNSV e Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027), dei Comuni di Bari, Martina Franca, Monopoli e Ruvo di Puglia, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti dei minori, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Puglia Culture, Teatro della Città di rilevante interesse culturale Teatri di Bari e La luna nel letto – Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, e di Casa dello spettatore di Roma, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).