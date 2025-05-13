Di seguito un comunicato diffuso da Banca d’Italia:

Premio “Inventiamo una Banconota” – Edizione 2024/25

Nell’ambito delle iniziative di Educazione Finanziaria rivolte alla scuola, la Banca d’Italia, in

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, promuove da dodici anni il

Premio “Inventiamo una Banconota”.

Il concorso coinvolge studentesse, studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie

in un progetto integrato nella programmazione didattica, che prevede la realizzazione di un

bozzetto di una banconota immaginaria. Il tema dell’edizione 2024/25 è: “Realizzare i

propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani”.

A quest’ultima edizione hanno partecipato in tutta Italia 622 scuole; sono stati

complessivamente selezionati 54 istituti scolastici (9 per ciascun aggregato regionale), che

riceveranno un premio di 2.000 euro destinato al potenziamento delle attività didattiche.

La prima fase della selezione si è svolta presso le Sedi della Banca d’Italia di Bergamo,

Trieste, Firenze, Cagliari, Bari e Palermo. Le Giurie locali, composte da rappresentanti della

Banca d’Italia e del Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché da esponenti del mondo

della cultura, dell’arte e dello spettacolo, hanno valutato i bozzetti e le relazioni

accompagnatorie.

Per il macroaggregato Puglia – Basilicata – Campania (155 scuole partecipanti), la selezione

è stata effettuata dalla Giuria riunitasi presso la Sede della Banca d’Italia di Bari, composta

da:

 Lucilla Asciano, Responsabile della Sede di Bari della Banca d’Italia;

 Maria Veronico, dirigente scolastico presso la Direzione Generale dell’Ufficio

Scolastico Regionale della Puglia;

 Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della

Regione Puglia;

 Laura Bienna, giornalista, autrice, esperta in comunicazione e Presidente

dell’Orchestra Filarmonica Pugliese;

 Luisa Torsi, professoressa ordinaria di chimica presso l’Università degli Studi Aldo

Moro di Bari e Presidente del CdA dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione della

Puglia.

Scuole vincitrici del macroaggregato Puglia – Basilicata – Campania:

Scuola Primaria

– 1° Circolo Didattico di Ischia, plesso Marconi – Ischia (NA)

– 1° Circolo Didattico De Amicis – Trani (BT)

– Cooperativa Scolastica Santa Chiara – Nola (NA)

Scuola Secondaria di 1° grado

– Istituto Comprensivo Torraca – La Vista – Potenza

– Scuola Secondaria Statale di 1° Grado E. Baldassarre – Trani (BT)

– Istituto Comprensivo Mazzini – Bari

Scuola Secondaria di 2° grado

– Liceo Scientifico Enrico Fermi Aversa – Sede di Parete (CE)

– Liceo Artistico San Leucio – Caserta

– Liceo Marzolla Leo Simone Durano – Brindisi

La seconda fase di selezione è affidata a una Giuria di esperti del Servizio Banconote della

Banca d’Italia, che valuterà i 54 elaborati regionali e i 12 provenienti da scuole italiane

all’estero. La Giuria selezionerà 3 finalisti per ciascun livello di istruzione, per un totale di 9

scuole che accederanno alla fase finale.

Il 15 maggio 2025, alle ore 10, si terrà presso la Sede della Banca d’Italia di Bari la cerimonia

di premiazione delle scuole vincitrici della selezione interregionale. Il giorno successivo, 16

maggio 2025, avrà luogo la finalissima nazionale.

Anche quest’anno è previsto il premio “social”, introdotto per valorizzare ulteriormente la

selezione delle giurie locali. La Giuria del Servizio Banconote ha individuato 9 bozzetti

aggiuntivi tra i 54 vincitori regionali che concorreranno a una votazione online sul profilo X

(ex Twitter) della Banca d’Italia. Il bozzetto più votato verrà utilizzato come copertina del

Bando della prossima edizione del Premio. Tutti i dettagli saranno disponibili sul sito

ufficiale dell’iniziativa.

La Direzione della Sede di Bari della Banca d’Italia ringrazia tutti coloro che hanno

partecipato con entusiasmo al progetto, contribuendo alla diffusione dei valori sociali,

culturali ed economici attraverso la creatività e l’impegno