Di seguito il comunicato:
“Da un guscio nasce un canto”, è l’intensa opera d’esordio di Esuvia di Cicala, un viaggio poetico e narrativo che ha già conquistato numerosi lettori. Un libro realizzato con Aletheia Editore.
Con uno stile originale e una voce autentica, l’autrice esordiente si afferma come una promessa della nuova letteratura italiana.
Una raccolta intensa e raffinata, che intreccia poesia e brevi racconti in un fluire armonico di emozioni, immagini e riflessioni.
“Da un guscio nasce un canto” è molto più di un libro: è un percorso sensoriale che tocca il presente, il passato e il futuro, un canto scritto con parole che sembrano note, che rincorrono le stagioni dell’anima e della vita.
Nel suo volume, l’autrice ci guida in un viaggio interiore fatto di memorie, natura, legami e attimi quotidiani osservati con sguardo incantato.
Il libro
“Da un guscio nasce un canto” è un’opera di poesia e brevi racconti sempre contemporanea, che sa di presente, passato e futuro.
Un libro che unisce armonicamente poesia e narrazione breve, dove la vita è descritta come un canto che rincorre le stagioni: parole che scorrono come musica, immagini che si posano leggere sulla memoria.
La raccolta è composta da pensieri, flussi di coscienza, frasi-gioiello e racconti imperniati sul rapporto tra sé e il mondo.
L’autrice dipinge la quotidianità con sensibilità, restituendoci giorni, ricordi, attimi e sensazioni attraverso una scrittura limpida e profonda.
Ne emerge una melodia narrativa delicata e accattivante, che trasforma l’esperienza individuale in riflessione universale.
“Da un guscio nasce un canto” è un invito a riscoprirsi, a fermarsi, a sentire.
Non è solo una raccolta di parole, ma una musica tra le pagine, adatta a chiunque senta il bisogno di ritrovarsi tra le righe di un libro.
La raccolta di poesie e prose poetiche, pubblicata da Aletheia Editore nel 2023, con illustrazioni di Chiara Mancuso, è curata dal collettivo Progetto Artisti. Il volume è composto da 86 pagine ed è disponibile in edizione a colori.
Dettagli prodotto
Editore: Aletheia Editore; Illustrated edizione (23 agosto 2023)
Lingua: Italiano
Copertina flessibile: 86 pagine
ISBN-13: 979-1281242197
L’autrice
Dietro lo pseudonimo di Esuvia di Cicala si cela una scrittrice milanese, nata il 2 maggio 1980, laureata in Economia e Commercio e attiva professionalmente nel settore bancario.
Scrive da sempre e ovunque: sui bordi di un libro, su un foglietto stropicciato, su un tavolo di caffè. Per lei la scrittura è rifugio, forma di respiro e lente per osservare il mondo.
È volontaria AISM e appassionata di lettura, yoga, camminate e fotografia naturalistica.
Con una fragilità solo apparente, rilegge la realtà con sensibilità poetica, cercando l’autenticità delle emozioni più semplici.
“Da un guscio nasce un canto” è la sua prima pubblicazione: un’opera capace di parlare a lettori di ogni età, accomunati dal desiderio di bellezza e verità.