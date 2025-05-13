Di seguito il comunicato:

“Da un guscio nasce un canto”, è l’intensa opera d’esordio di Esuvia di Cicala, un viaggio poetico e narrativo che ha già conquistato numerosi lettori. Un libro realizzato con Aletheia Editore.

Con uno stile originale e una voce autentica, l’autrice esordiente si afferma come una promessa della nuova letteratura italiana.

Una raccolta intensa e raffinata, che intreccia poesia e brevi racconti in un fluire armonico di emozioni, immagini e riflessioni.

“Da un guscio nasce un canto” è molto più di un libro: è un percorso sensoriale che tocca il presente, il passato e il futuro, un canto scritto con parole che sembrano note, che rincorrono le stagioni dell’anima e della vita.

Nel suo volume, l’autrice ci guida in un viaggio interiore fatto di memorie, natura, legami e attimi quotidiani osservati con sguardo incantato.

Il libro

“Da un guscio nasce un canto” è un’opera di poesia e brevi racconti sempre contemporanea, che sa di presente, passato e futuro.

Un libro che unisce armonicamente poesia e narrazione breve, dove la vita è descritta come un canto che rincorre le stagioni: parole che scorrono come musica, immagini che si posano leggere sulla memoria.

La raccolta è composta da pensieri, flussi di coscienza, frasi-gioiello e racconti imperniati sul rapporto tra sé e il mondo.

L’autrice dipinge la quotidianità con sensibilità, restituendoci giorni, ricordi, attimi e sensazioni attraverso una scrittura limpida e profonda.

Ne emerge una melodia narrativa delicata e accattivante, che trasforma l’esperienza individuale in riflessione universale.

“Da un guscio nasce un canto” è un invito a riscoprirsi, a fermarsi, a sentire.

Non è solo una raccolta di parole, ma una musica tra le pagine, adatta a chiunque senta il bisogno di ritrovarsi tra le righe di un libro.

La raccolta di poesie e prose poetiche, pubblicata da Aletheia Editore nel 2023, con illustrazioni di Chiara Mancuso, è curata dal collettivo Progetto Artisti. Il volume è composto da 86 pagine ed è disponibile in edizione a colori.

Dettagli prodotto

Editore:‎ Aletheia Editore; Illustrated edizione (23 agosto 2023)

Lingua: ‎ Italiano

Copertina flessibile: ‎86 pagine

ISBN-13: ‎979-1281242197

L’autrice

Dietro lo pseudonimo di Esuvia di Cicala si cela una scrittrice milanese, nata il 2 maggio 1980, laureata in Economia e Commercio e attiva professionalmente nel settore bancario.

Scrive da sempre e ovunque: sui bordi di un libro, su un foglietto stropicciato, su un tavolo di caffè. Per lei la scrittura è rifugio, forma di respiro e lente per osservare il mondo.

È volontaria AISM e appassionata di lettura, yoga, camminate e fotografia naturalistica.

Con una fragilità solo apparente, rilegge la realtà con sensibilità poetica, cercando l’autenticità delle emozioni più semplici.

“Da un guscio nasce un canto” è la sua prima pubblicazione: un’opera capace di parlare a lettori di ogni età, accomunati dal desiderio di bellezza e verità.