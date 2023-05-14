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Race for the cure, la Fasano-Selva, Brindisi-Cavese, Gravina in Puglia-Molfetta, Audace Cerignola-Monopoli, Foggia-Potenza con ricorso al Tar A Bari si corre per la salute

14 Maggio 2023
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Iniziamo dallo sport per la salute. Si disputa stamattina a Bari la Race for the cure, manifestazione che richiama alla prevenzione ed alla cura dei tumori femminili. Migliaia di persone da tutta la Puglia ed oltre, nel capoluogo.

Calcio: è il giorno dello spareggio per la promozione in serie C. Brindisi-Cavese si gioca a Vibo Valentia con inizio alle 16. In migliaia dalla città adriatica e da quella campana oggi in Calabria per il confronto tra le due squadre che hanno terminato in testa la serie D girone H. Sempre alle 16 si giocano i playout per determinare le retrocessioni in Eccellenza: fra questi Gravina in Puglia-Molfetta.

Serie C, playoff: secondo turno dei gironi, fra le partite in programma con inizio alle 18 si disputano Audace Cerignola-Monopoli e Foggia-Potenza. I lucani peraltro hanno avanzato un ricorso al Tar Puglia per chiedere il rinvio della partita e comunque per vedere annullata la decisione del prefetto di Foggia di limitare a 350 biglietti la disponibilità per i tifosi del Potenza. Decisione del tribunale amministrativo regionale attesa ad ore.

Si disputa oggi la 64/ma edizione della Fasano-Selva, cronoscalata di automobilismo. Ieri le prime prove. Tracciato di cinque chilometri scarsi di tornanti in salita, numerosi equipaggi in gara anche con illustri concorrenti. Si prevede in pubblico di decine di migliaia di persone. Traffico veicolare nella zona ovviamente bloccato ed inevitabili pesanti condizionamenti alla viabilità nel territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

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