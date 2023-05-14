Alberona in posizione 7871 su 7904. Roseto Valfortore in posizione 7890. Entrambi in provincia di Foggia sono fra i cinquanta Comuni più poveri d’Italia: nell’immagine di home page le due colonne accanto al nome del Comune fanno riferimento al numero di abitanti ed al reddito pro capite. Il più povero, comunque, non è al sud: si trova in Lombardia. Il più ricco è in Toscana: è il paese di Andrea Bocelli.

Di seguito un comunicato diffuso da Cgia Mestre:



In passato spesso erano separati da più di mille chilometri, poiché il

primo stava al Nord e l’ultimo nel Mezzogiorno. Oggi la situazione non

si è capovolta, ma rispetto ad un tempo è comunque cambiata. La

distanza, ad esempio, si è accorciata e, attualmente, è inferiore ai 500

chilometri, poiché il comune più ricco d’Italia, Lajatico (provincia di

Pisa), si trova nel Centro Italia, mentre quello più povero, Cavargna

(provincia di Como), è situato ai confini con la Svizzera. Questa

situazione è riconducibile al fatto che i 985 contribuenti residenti a

Lajatico nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio

pari a 54.708 euro, i 94 presenti nel borgo di Cavargna, invece, solo

6.314 euro. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha analizzato i dati

del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei

redditi ai fini Irpef del 2021.

Un Paese, il nostro, che essendo lungo e stretto presenta, anche dalla

lettura delle dichiarazioni dei redditi dei propri contribuenti, differenze

molto marcate con segnali di “impoverimento” che purtroppo

interessano anche il Nord: tra i 50 comuni più “poveri” del Paese, d’esempio , ben 11 sono del settentrione. Nella stragrande maggioranza dei casi stiamo parlando di piccolissime realtà di montagna che hanno vissuto negli ultimi 30–40 anni lo spopolamento e un progressivo invecchiamento della popolazione rimasta. Milano comunque rimane il comune capoluogo di provincia più ricco d’Italia con 37.189 euro; praticamente il doppio dei 18.706 euro dichiarati a Ragusa.

Visti i limiti del centralismo che hanno sicuramente contribuito a

“dividere” il Paese, n on è da escludere che con una decisa accelerazione

verso l’autonomia differenziata , in tempi ragionevolmente brevi si

potranno accorciare le distanze economiche/sociali tra il Nord e il Sud ,

ma anche tra i territori ricchi e quelli poveri presenti in una stessa

regione.

Dalla CGIA ricordano che v a comunque sottolineato che questi dati non

includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da

tassazione diretta ( come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi

realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e d a eventuali

integrazioni ( r eddito di cittadinanza, ass egno unico, pensioni di

invalidità, etc.). Ovviamente, in questa statistica non sono compresi

nemmeno gli effetti del lavoro sommerso e dell’evasione fiscale che

nelle aree più disagiate del Paese spesso costituiscono un vero e proprio

“espediente” per sos tenere economicamente in particolar modo le fasce

sociali più deboli.



• I Comuni più ricchi sono nel Centronord

Dopo Lajatico, che tra i suo i abitanti annovera il tenore Andrea Bocelli ,

al secondo posto tra i comuni più ricchi troviamo Basiglio (MI) con un

reddito complessivo Irpef di 49.325 euro, Portofino (GE) con 45.617

euro, Bogogno (NO) con 42.366 euro e Varenna (LC) con 42.254 euro.

Il primo comune capoluogo di provincia che scorgiamo nella classifica

nazionale è Milano ch e si colloca al 12° posto con 37.189 euro. Seguono

Monza al 33° con 32.237 euro, Bergamo al 39° con 31.883 euro e Pavia

al 57° con 30.606 euro. Tra i co m uni capoluogo di regione del

Centron ord , infine, scorgiamo Bologna al 92 ° posto con 29.480 euro,

Roma a l 120° con 28.646 euro, Bolzano al 133° con 28.473 euro,

Firenze al 186° con 27.636 euro, Trento al 255° con 27.059 euro,

Torino al 290° con 26.840 euro, Genova al 665° con 25.011 euro,

Trieste al 680° con 24.962 euro , Aosta al 771° con 24.683 euro e

Venez ia al 1.034° con 24.058 euro. In linea generale, comunque,

possiamo affermare con una elevata dose di certezza che i contribuenti

più abbienti abitano nelle medie/grandi città o nei comuni

dell’hinterland sempre di questi ultimi.



• La situazione nel Mezzogiorno

Il comune più ricco del M ezzogiorno è Sant’Agata l i Battiati (CT) che ,

grazie a un reddito Irpef complessivo medio del 2021 pari a 28.055

euro, gli ha consentito di classificarsi al 152° posto a livello nazionale.

Sempre tra le amministrazioni comunali del Sud , subito dopo scorgiamo

San Gregorio di Catania (CT) che con un reddito di 28.019 euro si colloca al 155° e Cagliari che con 26.985 euro si piazza al 266° della

graduatoria nazionale. Tra i comuni capoluogo di regione , infine,

L’Aquila occu pa il 1.202° posto con un reddito di 23.727 euro, Bari al

1.363° con 23.427 euro, Potenza al 1.674° con 22.925 euro, Napoli al

1.876° con 22.603 euro, Campobasso al 2.133° con 22.239 euro,

Palermo al 2.405° con 21.850 euro e Catanzaro al 2.519° con 21.685

euro.





(immagine: tratta da comunicato Cgia Mestre)