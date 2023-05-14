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Brindisi promosso in serie C, Gravina in Puglia salvo, Molfetta retrocesso in Eccellenza Calcio serie D girone H: spareggio e playout

14 Maggio 2023
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Rete di D’Anna alla mezz’ora del primo tempo. Rete di Opoola nel secondo tempo, poi la parziale rimonta dei campani ed il terzo gol dei pugliesi nell’ampio, necessario recupero. Brindisi-Cavese 3-1, la squadra pugliese ha vinto lo spareggio con la disputato a Vibo Valentia e dunque ha vinto il campionato di calcio di serie D girone H. La squadra pugliese, promossa in serie C, torna fra i professionisti dopo trentatre anni. Vergognoso atteggiamento di tifosi della Cavese dopo il raddoppio dei pugliesi: fumogeni e bottiglie piene buttati in campo. Partita sospesa per otto minuti.

Playout: Gravina in Puglia-Molfetta 3-1, Nocerina-Francavilla in Sinni 2-1. Molfetta e Francavilla in Sinni retrocessi in Eccellenza.

 

 

 

 

 

 

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