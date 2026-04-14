Di seguito la comunicazione di Trenitalia:

Aggiornamento – ore 10:00

La circolazione permane fortemente rallentata nei pressi di Napoli per un inconveniente tecnico alla linea causato dal fornitore esterno.

I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Centrale e Salerno possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9601 Milano Centrale (5:20) – Napoli Centrale (10:03) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Afragola e Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:18) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34) : il treno oggi termina la corsa a Venezia Mestre. I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03) : il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Afragola e a Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12) : il treno oggi è instradato sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Salerno e Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:26) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale e Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale e da Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33) : il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale e Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30) : il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale e Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (22:21) : il treno oggi ha origine da Venezia Mestre. I passeggeri in partenza da Venezia Santa Lucia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 501 Sestri Levante (4:55) – Napoli Centrale (12:34) : il treno oggi termina la corsa a Roma Ostiense. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:02) – Roma Termini (13:34) : il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (19:25) : il treno oggi ha origine da Roma Tiburtina. I passeggeri in partenza da Salerno, Napoli Centrale, Aversa, Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (17:35) : il treno oggi ha origine da Napoli Centrale . I passeggeri in partenza da Roma Termini, Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 1960 Siracusa (21:53) – Roma Termini (10:35) : il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 510 Salerno (6:36) – Torino Porta Nuova (18:45) .

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9612 Battipaglia (5:05) – Torino Porta Nuova (12:16)

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

• FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:24)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Roma Termini (7:00)

• FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:04)

• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (13:02)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

• FA 8303 Roma Termini (8:00) – Lecce (14:20)

• FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (15:24)

• IC 510 Salerno (6:36) – Torino Porta Nuova (18:45)

Programma dei treni Regionali

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.