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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone interne centro-settentrionali della Puglia.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.


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