Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Polignano a Mare continua a celebrare la musica e il suo legame con la canzone d’autore con “Polignano a Mare Città della Musica”, il progetto culturale che si concretizza con la tre giorni Nel segno di Domenico Modugno: canzone d’autore, cinema, luoghi del cuore in programma dal 17 al 19 aprile. Organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture con la direzione artistica di Stefano Senardi in collaborazione con il Club Tenco e con il Centro Sperimentale di Cinematografia- Cineteca Nazionale, l’iniziativa è dedicata al cantautorato italiano di ieri e di oggi nel segno di Domenico Modugno, artista centrale della cultura italiana del Novecento.

In programma la firma dell’accordo di collaborazione tra Comune di Polignano a Mare, Comune di San Pietro Vernotico e Comune di Lampedusa e Linosa finalizzato a valorizzare la figura e l’opera di Domenico Modugno e poi incontri con gli studenti, visite guidate ed escursioni, il concerto di Syria dedicato a Modugno e alla canzone d’autore, convegni, talk, presentazioni, proiezioni e gran chiusura con l’esibizione di Renzo Rubino con le Bande musicali pugliesi (ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili, per informazioni: infopoint 080.42.52.336, Comune di Polignano a Mare 080.42.52.323).

” Siamo lieti di ospitare a Polignano a Mare questo appuntamento dedicato a Domenico Modugno che per tre giorni coinvolgerà la città, attraversando linguaggi diversi e restituendo la complessità di una figura che rappresenta un riferimento culturale importante – dichiara il Sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri – I diversi eventi, aperti al pubblico e gratuito, esprimono la scelta di rendere la cultura accessibile a tutti, occasione di crescita per la comunità. E’ un lavoro di collaborazione tra territori impegnati nella valorizzazione della figura di Modugno all’interno di un progetto più ampio che guarda alla musica e alle arti come elementi centrali di sviluppo culturale ed è coerente con la visione di Polignano a Mare Città della musica, per rafforzare il ruolo della città come luogo di cultura, incontro e produzione artistica”.



“Polignano a Mare ha il privilegio raro di essere al tempo stesso un luogo e un’idea. Domenico Modugno è il figlio illustre di questa terra e la dimostrazione che la canzone d’autore italiana ha radici profonde nel Sud, radici capaci di generare cultura universale – dichiara Graziamaria Starace, assessora al Turismo Regione Puglia – La Regione Puglia sostiene questo progetto con convinzione, perché la valorizzazione di Modugno è parte di una visione più ampia: costruire lungo tutto l’anno un percorso culturale strutturato, che trasformi Polignano a Mare in un riferimento riconoscibile per la canzone d’autore italiana. Aprile e settembre diventano così due momenti di un lavoro continuo, destinato a durare. Quello che prende forma in questi tre giorni va oltre la celebrazione. L’accordo di collaborazione tra Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa- Linosa, il dialogo con il Club Tenco e con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma: sono atti concreti, che costruiscono architettura culturale. La Puglia investe in questo percorso perché la memoria, quando viene coltivata con rigore, diventa strumento di sviluppo per il territorio, per le nuove generazioni, per chi arriva da fuori e cerca qualcosa di autentico”.

“Polignano a Mare città della Musica non è solo una manifestazione musicale, per celebrare una delle figure più rilevanti e identitarie della nostra cultura, ma anche un progetto strutturale che, insieme a Regione Puglia e all’amministrazione comunale abbiamo voluto ampliare per renderlo ancora più centrale nella strategia culturale della nostra regione – il commento di Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture –. Iniziamo da quest’anno con un momento di riflessione, confronto e spettacolo di tre giorni, che si aggiunge al consueto appuntamento in programma a settembre. Vogliamo che Polignano a Mare diventi un centro nazionale della musica d’autore, aggiungendo, così, un tassello importante al processo di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della nostra regione”.

“Il paese che ha dato i natali a Domenico Modugno continua in suo nome a offrire un importante contributo alla promozione e diffusione della musica popolare e di qualità del passato e del presente, con uno sguardo sempre più attento verso il futuro e le nuove generazioni, senza dimenticare di dare spazio e risonanza al coinvolgimento del territorio – il commento di Stefano Senardi, direttore artistico – Questa iniziativa è un importante momento propositivo di Polignano a Mare che conferma la sua determinazione a consolidare, per la sua comunità e nel suo territorio, l’intenzione di proporsi sempre di più come “Città della Musica”, riconosciuta in Puglia e a livello nazionale”.

” Dall’avvio del nostro mandato elettorale, abbiamo scelto di puntare sulla necessità di unire, ricostruire e rafforzare i legami tra comunità – il commento della Sindaca di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri –L’intesa che stiamo formalizzando rappresenta un segnale importante, ciò che un tempo poteva apparire come distanza oggi si traduce in una concreta opportunità di collaborazione. Nel nome di Domenico Modugno, che si è formato artisticamente a San Pietro Vernotico prima di raggiungere il successo, insieme a Polignano a Mare e a Lampedusa abbiamo deciso di camminare nella stessa direzione, costruendo una rete di rapporti fondata sulla condivisione e sulla valorizzazione di obiettivi comuni”.

” Per Lampedusa, Domenico Modugno non è soltanto un nome immenso della musica italiana, è una memoria viva, un legame profondo, un’emozione che appartiene alla nostra isola – il commento del Sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino – Qui ha trovato accoglienza, bellezza, silenzio e mare e ha lasciato un segno che il tempo non ha cancellato e che rimarrà in eterno. Questo accordo con Polignano a Mare e San Pietro Vernotico nasce da questo sentimento, custodire e valorizzare l’eredita di un artista che ha saputo dare voce al Sud e al Mediterraneo, trasformando la sua arte in un patrimonio di tutti, seguendo insieme un cammino di memoria, cultura e bellezza”.

L’iniziativa rientra in un progetto complessivo di valorizzazione della figura di Domenico Modugno che si sviluppa durante tutto l’anno attraverso due momenti principali a Polignano a Mare, nei mesi di aprile e settembre, con l’obiettivo di costruire nel tempo un percorso culturale strutturato e continuativo. Dopo il successo delle due edizioni precedenti di “Polignano a Mare Città della Musica – Omaggio a Domenico Modugno“, il progetto continua a evolversi e a prendere forma anche attraverso nuove traiettorie culturali. La tre giorni di aprile si configura infatti come un laboratorio aperto, una fucina di lavoro e di confronto che amplia il percorso avviato in vista del nuovo appuntamento di settembre 2026, affiancando alla dimensione spettacolare un’attenzione sempre più strutturata allo studio, alla formazione e alla riflessione sulla canzone d’autore. Un appuntamento che, partendo dalla figura di Modugno — tra i protagonisti più innovativi della musica italiana — si apre a una visione più ampia che attraversa linguaggi e generazioni. Da un lato l’approfondimento sulla sua eredità artistica, tra musica, cinema e interpretazione; dall’altro lo sviluppo di nuove progettualità dedicate alla formazione, allo scouting e alla valorizzazione del cantautorato contemporaneo. Un percorso che ha l’obiettivo di rendere Polignano a Mare punto di riferimento per la musica d’autore e che in prospettiva potrebbe ospitare un centro di formazione e sperimentazione musicale, anche grazie al coinvolgimento attivo di realtà di riferimento nazionali come il Club Tenco.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un percorso condiviso tra territori legati dalla figura di Modugno, rafforzando la collaborazione tra Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa e Linosa. Un’intesa che supera la dimensione regionale, non ha precedenti e apre a prospettive di sviluppo culturale ampie e strutturate, nel segno di una visione comune che riconosce nella canzone d’autore un patrimonio culturale vivo, ancora oggi capace di evolversi e di generare nuove narrazioni. Il percorso si concretizzerà sabato 18 aprile alle ore 12.00 presso la Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera con la firma del primo accordo di collaborazione tra i tre comuni che prevede la realizzazione di azioni, attività, network, eventi e interventi per valorizzare l’avventura umana e artistica di Domenico Modugno che, voce del Sud divenuto cittadino del mondo, ha esplorato la musica, il teatro e il cinema e rivoluzionato la canzone d’autore, favorendo l’attrattività turistica e culturale dei suoi luoghi del cuore.

Venerdì 17 aprile la manifestazione si apre alle ore 16.00 con un primo momento di dialogo con le nuove generazioni, che coinvolgerà gli studenti delle scuole a indirizzo musicale del territorio, seguito alle 19.00 dall’apertura ufficiale della manifestazione al Museo d’Arte e dal concerto di Syria accompagnata da Massimo Germini, dedicato a Domenico Modugno e alla canzone d’autore, in programma alle ore 19.30 negli spazi esterni (lato mare) del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali. Sabato 18 aprile la giornata entra nel vivo con un articolato programma di incontri e approfondimenti dedicati alla figura di Domenico Modugno e alla canzone d’autore: dalla conferenza istituzionale di presentazione del progetto e delle sue prospettive future, con la firma dell’accordo di collaborazione in programma alle ore 12.00, fino ai momenti di confronto con esperti e operatori del settore: dalle ore 15.00 al Multisala Vignola, talk dedicati al rapporto tra musica, interpretazione e linguaggi artistici di Domenico Modugno, insieme alla presentazione in prima nazionale, alle ore 19.00, del volume Cantautori nelle scuole. Storie di canzoni d’autore (Pendragon, 2026), a cura di Felice Liperi (Officina Pasolini), Paolo Talanca (Club Tenco) e Francesco Guarino (Officina Roversi), un progetto editoriale pensato per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio della canzone d’autore. Nel pomeriggio alle ore 17, sempre nella Multisala Vignola, si terrà un focus sulla figura di Modugno attore, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma – Cineteca nazionale che torna a Polignano a Mare dopo oltre vent’anni e che proporrà materiali d’archivio che documentano il percorso formativo di Modugno e un talk con Luca Pallanch (direttore amministrativo del Csc) e Massimiliano Pazzaglia. Alle 21 seguirà la proiezione del film Nel blu, dipinto di blu realizzato nel 1959 per la regia di Piero Tilli. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate nei luoghi simbolo della sua vita e della sua opera a Polignano a Mare.

Domenica 19 aprile la tre giorni si chiuderà in mattinata con una parata di bande musicali che attraverserà la città fino al lungomare a lui intitolato, guidata da Renzo Rubino, un momento simbolico e partecipato che rinnova il legame tra Polignano a Mare e la tradizione bandistica pugliese, in un dialogo continuo tra memoria e contemporaneità. Nel pomeriggio è in programma una visita a San Pietro Vernotico (prenotazioni infopoint 0804252336) che offrirà a cittadini e visitatori l’opportunità di riscoprire i luoghi che hanno segnato la sua storia artistica e personale.

Evento organizzato dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo. Con la Direzione Artistica di Stefano Senardi in collaborazione con il Club Tenco e con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca nazionale e con il coinvolgimento di Officina Pasolini, Officina Roversi e MAC (Musica d’Autore Contemporanea)