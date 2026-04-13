Di seguito il comunicato:

Nel distretto industriale di Acciaierie d’Italia, il più grande complesso

siderurgico a ciclo integrale in Europa, nasce una storia di design che ribalta i paradigmi

della metallurgia tradizionale. Puglia CortenLove, azienda di Sava diretta dalle sorelle

Silvia e Anna Maria Decataldo, annuncia la sua partecipazione al Salone del Mobile 2026

(Padiglione 13 – Stand D55), portando nella capitale del design un’anteprima scultorea che

fonde trent’anni di esperienza meccanica alla memoria delle tradizioni pugliesi.

L’acciaio che si fa memoria: la nuova trama “Costanza”

L’idea di Puglia CortenLove affonda le sue radici nei ricordi più intimi dell’infanzia, tra la

pazienza e la maestria dei ricami fatti a mano dalle nonne. Quel simbolo di cura domestica e

bellezza senza tempo oggi cambia pelle e consistenza: la leggerezza del filo di cotone si

trasfigura nella solidità dell’acciaio Corten, dando vita a un linguaggio materico inedito. In

occasione del Salone del Mobile 2026, questa eredità evolve nella nuova trama esclusiva

Costanza: un disegno caratterizzato da un raffinato gioco di sovrapposizioni e innesti

geometrici, capace di tradurre la memoria artigianale in un segno grafico contemporaneo,

dove la precisione del laser celebra la delicatezza di un design senza tempo.

Novità assoluta: la collezione “La Controra, dove il silenzio diventa

materia”

La sfida di Puglia Cortenlove al Salone del Mobile si concretizza nella collezione La

Controra, una selezione di arredi living e outdoor che esprime la nuova identità stilistica del

brand. Attraverso elementi distintivi come poltrone, panche e una ricercata chaise

longue, la linea utilizza l’acciaio Corten per dare vita a volumi scultorei capaci di dialogare

armoniosamente sia con gli interni raffinati che con gli spazi aperti.

Ogni pezzo è concepito come un’opera in divenire: la superficie dell’acciaio è progettata per

evolvere nel tempo, sviluppando una patina naturale che rende ogni arredo vivo, vibrante e

assolutamente irripetibile.

Due donne alla guida del design metalmeccanico

Puglia CortenLove rappresenta un’eccellenza unica nel panorama pugliese: una realtà

guidata da due donne che hanno saputo coniugare le radici forti del territorio con una visione

contemporanea. “Trasformiamo l’acciaio in pezzi unici capaci di unire artigianato e

memoria”, dichiarano le fondatrici, che da oltre tre decenni si dedicano alla specializzazione

nel settore dell’acciaio e della meccanica di precisione