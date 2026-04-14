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Foggia-Bergamo: nuovo volo da giugno Aeroitalia

14 Aprile 2026
Aeroitalia (1)

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroitalia:

Aeroitalia è lieta di annunciare il lancio del nuovo collegamento tra Foggia Milano Bergamo per l’estate 2026: i biglietti sono acquistabili da oggi sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate. Dal 4 giugno al 22 ottobre 2026 sarà possibile volare comodamente tra Puglia e Lombardia grazie a due frequenze settimanali, operate con moderni Embraer 175 da 88 posti.

Dettaglio orari e frequenze:

  • Giovedì – dal 4 giugno 2026 al 22 ottobre 2026
    • FOGGIA → BERGAMO
      • Partenza: 15.40 
      • Arrivo: 17.20 
    • BERGAMO → FOGGIA
      • Partenza: 18.10 
      • Arrivo: 19.50 
  • Domenica – dal 7 giugno 2026 al 18 ottobre 2026
    • FOGGIA → BERGAMO
      • Partenza: 18.15 
      • Arrivo: 19.55 
    • BERGAMO → FOGGIA
      • Partenza: 20.45 
      • Arrivo: 22.25 

La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti già operati da Foggia verso Milano Linate, servita con un volo giornaliero, e Torino, raggiungibile due volte a settimana. Questa programmazione rende l’offerta ideale sia per i week-end lunghi, sia per i viaggi di lavoro, assicurando flessibilità e comodità nei collegamenti.

Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, ha spiegato: “Con questa nuova rotta intendiamo offrire ai viaggiatori pugliesi e lombardi un collegamento pensato per garantire la massima flessibilità e rapidità negli spostamenti. Siamo convinti delle grandi potenzialità di Foggia e di tutta la Capitanata e vogliamo contribuire concretamente a generare nuovi flussi turistici e a creare ulteriori opportunità di crescita per il territorio. Aeroitalia conferma così il proprio impegno a investire in collegamenti che apportano valore alle comunità locali e rafforzano la connettività del Paese”.

Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: “Aeroporti di Puglia con l’attivazione di questo volo di Aeroitalia, ha deciso di rispondere ad un’esigenza del territorio e della Regione. Con l’annuncio del volo per Bergamo vogliamo restituire fiducia ai cittadini e alle comunità locali, in un momento di grande criticità per la mobilità di alcune aree geografiche italiane, come la provincia di Foggia. La volontà condivisa con la Regione e la compagnia aerea è quella di non lasciare indietro nessuna area, ma anzi di valorizzarne pienamente le potenzialità attraverso infrastrutture e servizi all’altezza delle sfide attuali e della connettività che il territorio merita. Di qui la necessità di alternative di mobilità che siano affidabili e tempestive, quali quelle offerte dal trasporto aereo che ora più che mai assume un ruolo strategico per garantire continuità nei collegamenti e ridurre l’isolamento di intere aree del territorio”.

 

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni dei voli è possibile visitare il sito ufficiale www.aeroitalia.com.

 

AEROITALIA
Aeroitalia S.p.A. è una delle principali compagnie aeree italiane. Dal primo volo nel 2022, la compagnia si impegna a offrire un’esperienza di viaggio eccellente a tutti i passeggeri. Aeroitalia collega numerose destinazioni in Italia e in Europa e si distingue per l’attenzione al cliente e per l’ampia offerta di servizi dedicati ai viaggiatori. Il team di Aeroitalia è composto da professionisti altamente qualificati e dedicati, che lavorano ogni giorno per garantire viaggi confortevoli, sicuri e piacevoli.


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