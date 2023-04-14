Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:

È stata presentata questa mattina l’edizione 2023 del “Triangolare del Cuore, in programma domani 15 aprile nello stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli. A sfidarsi, dalle 9.30, la “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti” e due rappresentative di studenti degli Istituti scolastici superiori di Monopoli le cui maglie sono dedicate a Totò Schillaci, simbolo della Nazionale di Calcio dei Mondiali del 1990 e capocannoniere di quel torneo, nonché volto della Nazionale del Cuore.

I proventi della manifestazione, patrocinata dal Comune di Monopoli e sostenuta dal Sindaco, Angelo Annese, saranno raccolti dall’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” e interamente devoluti all’Amopuglia, che si occupa di assistere gratuitamente i malati oncologici.

Alla presentazione sono intervenuti il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, Fondatore e Presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia, sponsor dell’iniziativa, nonché Presidente della “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”; il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese; il prof. Martino Cazzorla, Dirigente scolastico del Polo Liceale di Monopoli; la dott.ssa Miriam Colucci, Direttrice commerciale della Plastic-Puglia e Presidente dell’Associazione “Lilly Colucci”; l’Assessore a Sport e Turismo del Comune di Monopoli, dott. Cristian Iaia; il dott. Giuseppe Pastoressa, Direttore Sanitario di Amopuglia; il musicista e compositore Gino Magurno; il Direttore Sportivo della “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”, Giovanni Calì.

Nel corso dell’incontro con la stampa è stato presentato l’inno “Chi segna sogna” scritto e donato da Edoardo Bennato e Gino Magurno alla Nazionale del Cuore.

Tutto pronto, dunque, per le partite di domani. Scenderanno in campo, presentati da Gigi Distaso e Francesca Cirone, volti noti del cinema e della tv. Della Nazionale del Cuore, come è noto, fanno parte, tra gli altri, Paolo Sassanelli, Lele Vannoli, Fabio Giacobbe, Sossio Aruta, Daniele Condotta, Francesco Zenzola, Gaetano Solfrizzi, Rocco Pietrantonio, Matteo Pedone, Sebastiano Somma, Alessio Gallo, Giovanni Buselli, Vincenzo Messina, Alessandro Idonea, L’Elfo, Filippo Genzardi, Salvatore Costa e Ursula Bennardo. A quest’ultima, madrina dell’incontro, sarà affidato il calcio d’inizio.

«Ribadisco – ha detto il Barone Colucci – che abbiamo tutti il dovere di essere soldati della solidarietà. Per questo, l’Associazione intitolata a mia figlia Lilly, ha voluto e promosso con entusiasmo questa iniziativa, per essere vicina, con il cuore, a chi è malato e si trova in un momento di grande difficoltà».