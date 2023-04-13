Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:



A Gioia del Colle sono iniziati nuovi lavori di manutenzione straordinaria delle strade. Dopo l’attuazione dell’importante piano di interventi di riqualificazione della viabilità urbana mediante l’impiego di circa un milione di euro di risorse comunali, con il finanziamento di quasi 860.000 euro ottenuto dalla Regione Puglia si provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale delle seguenti vie:

– via Giulio Pastore (tratto compreso tra via Colacicco e via Fellini);

– via Toscanini;

– via della Pace;

– via Salvator Rosa (tratto compreso tra via Giuseppe Di Vittorio e via Federico II di Svevia);

– piazza XX Settembre (tratto che congiunge via Manin a via Gioberti);

– via Tanucci;

– via Fornari;

– via Pietro Micca;

– via Giardinieri;

– via Giglio;

– via Prima Oliva;

– via Guglielmo Marconi;

– via Carlo Curione;

– via Don Rocco Passiatore;

– via Marzabotto;

– via Stella Polare;

– via Domenico Cotugno;

– via Vittorio Alfieri;

– via Emilio Zola;

– via Edmondo De Amicis;

– via San Martino;

– via Ugo Bassi;

– via Giovanni Carano Donvito;

– via Marte;

– via Poerio;

– via Pirandello;

– via Luisa Sanfelice;

– via Armando Diaz;

– piazza Pinto (parallela di via Diaz);

– via Niccolò Machiavelli;

– via Michele Rosati;

– via Raffaello Sanzio;

– via La Fiera;

– via Sentinella;

– via Soria;

– via Mentana;

– via Sandro Pertini;

– via Aldo Moro;

– via Eva.

Nello specifico, ad una prima fase dei lavori che porterà alla fresatura del manto stradale deteriorato e sconnesso in ciascuna via, seguiranno la sistemazione in quota dei chiusini di manovra e di ispezione delle reti pubbliche cittadine, il rifacimento del tappetino di usura ed il ripristino della segnaletica orizzontale.

“Continua l’incessante impegno dell’Amministrazione comunale finalizzato alla messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane – dichiara il sindaco Giovanni Mastrangelo -. Dopo aver ereditato una città con una viabilità degna di un paese del terzo mondo, non abbiamo esitato un attimo ad investire circa un milione di euro di risorse comunali per ridare decoro alle nostre strade. Adesso, con il finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia, ne rifaremo circa quaranta ubicate tra centro e periferia. Siamo pronti a presentare la nostra candidatura ad un nuovo bando indetto per il rifacimento di strade rurali e stiamo programmando nuovi interventi di manutenzione stradale con l’impiego di fondi comunali“.