Dalle istruzioni del ministero dell’Interno:
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione.
￫ Articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960
Per assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta:
• nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20,
• nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
Fra i 790 Comuni italiani in cui si svolgeranno le elezioni (14-15 maggio, eventuali ballottaggi 28-29 maggio) ce ne sono 51 della Puglia:
Città metropolitana di Bari
Acquaviva delle Fonti
Altamura
Casamassina
Mola di Bari
Monopoli
Noci
Poggiorsini
Toritto
Valenzano
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Bisceglie
Margherita di Savoia
Provincia di Brindisi
Brindisi
Carovigno
Francavilla Fontana
Oria
Ostuni
San Donaci
San Pietro Vernotico
Torre Santa Susanna
Provincia di Foggia
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Bovino
Carapelle
Castelluccio Valmaggoore
Faeto
Peschici
Pietra Montecorvino
San Marco la Catola
San Paolo di Civitate
Vico del Gargano
Provincia di Lecce
Alezio
Giurdignano
Montesano Salentino
Otranto
Salve
San Donato di Lecce
Sannicola
Santa Cesarea Terme
Spongano
Squinzano
Surbo
Veglie
Vernole
Provincia di Taranto
Castellaneta
Crispiano
Lizzano
Monteiasi
Palagianello
Pulsano
Roccaforzata
San Marzano di San Giuseppe