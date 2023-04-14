Dalle istruzioni del ministero dell’Interno:



La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione.

￫ Articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960

Per assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta:

• nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20,

• nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

Fra i 790 Comuni italiani in cui si svolgeranno le elezioni (14-15 maggio, eventuali ballottaggi 28-29 maggio) ce ne sono 51 della Puglia:



Città metropolitana di Bari

Acquaviva delle Fonti

Altamura

Casamassina

Mola di Bari

Monopoli

Noci

Poggiorsini

Toritto

Valenzano

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Bisceglie

Margherita di Savoia

Provincia di Brindisi

Brindisi

Carovigno

Francavilla Fontana

Oria

Ostuni

San Donaci

San Pietro Vernotico

Torre Santa Susanna

Provincia di Foggia

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Bovino

Carapelle

Castelluccio Valmaggoore

Faeto

Peschici

Pietra Montecorvino

San Marco la Catola

San Paolo di Civitate

Vico del Gargano

Provincia di Lecce

Alezio

Giurdignano

Montesano Salentino

Otranto

Salve

San Donato di Lecce

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Spongano

Squinzano

Surbo

Veglie

Vernole

Provincia di Taranto

Castellaneta

Crispiano

Lizzano

Monteiasi

Palagianello

Pulsano

Roccaforzata

San Marzano di San Giuseppe