Di seguito il comunicato:

Il ciclo a ingresso libero “Perché Rileggere i Classici-Lezioni del passato per capire il presente”, ideato e curato da Alessandra Pizzi, torna a Trani per il suo ultimo appuntamento :“Nella Corsa del Cambiamento- Sguardi su città, tecnologie e forme di vita contemporanea. Calvino, Buzzati e Orwell.

L’incontro si terrà Sabato 14 Marzo alle ore 18:00 presso la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani, e vedrà Alessandra Pizzi guidare il pubblico in un viaggio alla scoperta del valore intramontabile dei classici: opere capaci di attraversare i secoli e trasformare i miti in paradigmi della modernità, offrendo al pubblico un’occasione unica di riflessione e condivisione.

IL VALORE DEI CLASSICI OGGI

In un tempo dominato dalla velocità e dall’oblio, rileggere i classici significa riconnettersi con ciò che è essenziale: parole che resistono al tempo che continuano a parlare a ogni generazione. I classici ci aiutano a nominare ciò che viviamo, a interpretare il presente con profondità, a ritrovare un linguaggio comune in un mondo frammentato. Sono ponti tra epoche, culture, sensibilità: leggere e rileggere le grandi opere significa non smettere di cercare senso, bellezza e verità. Il progetto, promosso da Ergo Sum Produzioni propone un approccio integrato alla conoscenza, promuovendo la lettura come esperienza dinamica e il teatro come strumento di interpretazione critica della realtà.

Parte da questa riflessione il lavoro di Alessandra Pizzi, autrice e regista teatrale, che da anni porta in scena i grandi classici della letteratura affidando l’interpretazione ad artisti di riconosciuta notorietà. Tra i suoi spettacoli più apprezzati: Uno nessuno centomila con Enrico Lo Verso, in tournée da oltre nove anni; Il grande Gatsby con Alessio Vassallo; Un amore con Paolo Briguglia.

Nell’ultimo appuntamento del nostro viaggio tra i classici, Alessandra Pizzi ci guiderà attraverso tre sguardi che continuano a parlarci, più che mai attuali, nell’epoca degli algoritmi, delle realtà aumentate e delle identità in trasformazione. E chi meglio di Calvino, Buzzati e Orwell, saprebbe muoversi in un presente che si moltiplica tra mappe digitali, attese sospese e realtà riscritte?

Così, i classici diventano bussola, lente, specchio: strumenti per abitare il presente senza smarrirci.

L’incontro offrirà al pubblico un’occasione preziosa per riscoprire testi che non smettono di

interrogare la nostra identità e il nostro modo di stare nel mondo, restituendo alla letteratura

il suo ruolo più autentico: essere uno spazio di confronto, di ricerca e di verità.

La rassegna è realizzata da Ergo Sum Produzioni, con il sostegno del MIC e la Regione Puglia e in collaborazione con il Polo Biblio Museale Regionale e la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani. Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027

Ingresso Libero

Prenotazione obbligatoria al numero : 327 909 7113