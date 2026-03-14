Ieri, nel social network, Franco Dimichele ha pubblicato il messaggio “Fine della vacanza”. Quindi nel pomeriggio ha preso il volo Dubai-Roma di Emirates e in serata, ancora in aereo, dalla capitale a Brindisi. Per il turista di Martina Franca, che ha forzatamente prolungato di quattro giorni la vacanza, il ritorno a casa.

Carburanti: fra strategie da mettere in atto per il contenimento dei prezzi e controlli su casi di gente che approfitta della situazione di crisi causa guerra nell’area del Golfo Persico si è articolata si è articolata la settimana.

Al link di seguito la situazione dei prezzi dei carburanti riferita alla Puglia e consultabile per qualsiasi distributore in Italia:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati