rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Guerra: il rientro da Abu Dhabi del turista di Martina Franca. Carburanti: situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

14 Marzo 2026
FOTO BENZINA(1)

Ieri, nel social network, Franco Dimichele ha pubblicato il messaggio “Fine della vacanza”. Quindi nel pomeriggio ha preso il volo Dubai-Roma di Emirates e in serata, ancora in aereo, dalla capitale a Brindisi. Per il turista di Martina Franca, che ha forzatamente prolungato di quattro giorni la vacanza, il ritorno a casa.

Carburanti: fra strategie da mettere in atto per il contenimento dei prezzi e controlli su casi di gente che approfitta della situazione di crisi causa guerra nell’area del Golfo Persico si è articolata si è articolata la settimana.

Al link di seguito la situazione dei prezzi dei carburanti riferita alla Puglia e consultabile per qualsiasi distributore in Italia:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/risultati

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione