Di seguito un comunicato diffuso da Visione Comune:

Abbiamo appreso da un comunicato stampa della nomina della nuova Giunta comunale di Martina Franca.

Come noto, Visione Comune ha elaborato un lungo e dettagliato documento di carattere politico amministrativo, con l’obiettivo di migliorare l’attività dell’Amministrazione comunale rappresentando la necessità di un suo rilancio.

Sono state sottolineate delle criticità nel metodo e nelle questioni fondamentali, proponendo, come d’abitudine, consigli e idee.

Il documento è stato indirizzato esclusivamente al Sindaco giovedì 6 marzo, nel rispetto dei ruoli istituzionali.

Nel giro di pochi minuti lo stesso, in maniera scorretta, è stato reso pubblico.

Al di là di questo aspetto, eravamo prontissimi a discutere, insieme alle altre forze di maggioranza, le azioni migliori e gli obiettivi da raggiungere; partendo, però, non già dalla spartizione dei posti in Giunta, ma da provvedimenti concreti da attuare nel breve e medio periodo.

In seguito, e solamente se fosse emerso un reale bisogno, ci saremmo confrontati, come è giusto dopo tre anni, anche su una eventuale rivisitazione della Giunta comunale.

Infatti, abbiamo ribadito, al netto di riflessioni precise sul lavoro di alcuni assessorati, il rispetto personale verso tutti i componenti, nessuno escluso.

Nella serata di lunedì 10 marzo il Sindaco ha convocato una riunione di maggioranza, durante la quale ha letto un suo comunicato in cui dichiarava la volontà di avviare una verifica politica, dando alle stesse forze politiche 48 ore di tempo, giustificando la ristrettezza dei tempi con la necessità di non interrompere l’azione amministrativa.

Una follia, se non una presa in giro, considerando che la Giunta comunale continuava ad essere nel pieno delle funzioni, senza alcun rischio di rallentamento della macchina amministrativa.

Una nota, tra l’altro, che era già stata inviata alla stampa, prima di essere portata a conoscenza dei Consiglieri comunali, a prova di un comportamento non corretto del Sindaco Palmisano, oltre che poco rispettoso verso i Consiglieri della sua stessa maggioranza e nei confronti della Città che rappresenta con la fascia tricolore.

Nella stessa nota era scritto testualmente “Il Sindaco Gianfranco Palmisano ha avviato fra sabato e domenica un rapido giro di consultazioni tra tutte le forze politiche di maggioranza”.

Con rammarico constatavamo che si trattava di una cosa non vera perché il Sindaco Palmisano, durante il fine settimana, ha incontrato solamente quattro delle cinque forze politiche di maggioranza (PD, Insieme, GPS e Città nuova) e non il gruppo Visione Comune.

Solo successivamente abbiamo appreso che aveva avuto un colloquio privato con il Consigliere Serio e abbiamo appreso di altri suoi goffi tentativi di incidere nella normale dialettica di un movimento politico, con l’obiettivo di distruggerlo.

Negli incontri con i gruppi, diversi Consiglieri comunale hanno espresso la volontà di una verifica politica.

Nella giornata di martedì 11 e mercoledì 12 marzo si sono svolte alcune riunioni politiche, così come richiesto, durante le quali la Consigliera Valentina Lenoci, a nome del movimento, ha proposto delle azioni amministrative e politiche da mettere in atto fino alla fine del mandato.

In sintesi, le proposte hanno riguardato l’urbanistica, con le osservazioni al Piano Urbanistico Generale da portare all’attenzione del Consiglio comunale nel più breve tempo possibile, per concludere il procedimento e rilanciare l’attività dell’edilizia a Martina; la risoluzione dell’annosa questione di via Trento, l’inizio del cantiere della strada denominata Cupa A, per liberare dal traffico i quartieri Carmine e San Francesco; l’apertura, anche di notte, della sbarra del parcheggio di viale Stazione a garanzia dei residenti di Fabbrica Rossa; la riduzione dei costi del Parcheggio Orti del Duca; l’approvvigionamento idrico della frazione di San Paolo.

Per quanto riguarda la macchina amministrativa, le proposte erano l’indizione di un concorso pubblico per la direzione del settore Affari Generali e una rimodulazione delle deleghe, di carattere amministrativo, riguardanti la transizione al digitale e il contenzioso.

Inoltre, a tutela di un vero spirito di partecipazione, come si è sempre fatto, è stata proposta, per l’ennesima volta, la presenza alle riunioni di maggioranza di un rappresentante dei movimenti politici, ove essi esistano e siano costituiti sul territorio.

Nel corso delle riunioni, il Sindaco Palmisano ha inveito contro la consigliera Valentina Lenoci, fino a cacciare la stessa dalla riunione.

Gesti gravi e vili che non hanno bisogno di commenti, soprattutto se compiuti da chi ha l’onore di rivestire la carica di primo cittadino, oltre a un incarico in seno all’Anci Puglia e alla vicesegreteria regionale di un partito come il Pd.

Un ruolo di Sindaco, ricevuto tra l’altro anche grazie all’impegno di tanti volontari e nostri simpatizzanti che hanno dato a lui fiducia, in maniera del tutto disinteressata.

A mente lucida, e unendo tutti i passaggi, è evidente e fuori di dubbio, come si sia trattato di un piano già programmato da parte di Palmisano che ha studiato, nel minimo dettaglio, la strategia comunicativa e politica per escludere al momento opportuno Visione Comune dalla verifica politica in corso.

Una volontà precisa di liberarsi di una parte politica scomoda e, in maniera maggiore, di una Consigliera comunale, Valentina Lenoci, troppo attenta e studiosa degli atti amministrativi e sempre tesa al bene di tutta la Comunità di Martina Franca.

Con dispiacere e stupore abbiamo appreso della nomina ad assessore di Elena Convertini, condivisa solamente con il Consigliere Giuseppe Serio.

Auguriamo buon lavoro ai componenti della Giunta comunale, con l’auspicio che agiscano sempre nell’interesse di TUTTI.

Questo nuovo corso, imposto da Palmisano, nasce debole, senza prospettiva e visione sociale ed economica e, naturalmente, non può avere la nostra fiducia politica.

Non sono questi gli ideali e i valori che ci appartengono.

Un particolare ringraziamento all’avvocato Roberto Ruggieri, per il lavoro e l’impegno profuso; lo ha fatto con un garbo e un’educazione rara nei tempi di oggi, a cui ha aggiunto capacità di ascolto e passione. Sulle inspiegabili ragioni della sua mancata conferma in Giunta gravano le volontà di chi, in questi anni, ha trovato nell’avv. Ruggieri, un ostacolo ad un utilizzo personale degli uffici tecnici, nonché il disegno di voler interrompere bruscamente il suo lavoro.

Grazie anche al prof. Carlo Dilonardo che ha mosso un impegno non indifferente nel campo delle attività culturali e istruzione e che, siamo sicuri rimarrà nella storia di questa Città. La mancanza del suo nome tra gli assessori nominati ci ha lasciato stupefatti, a conferma della spregiudicatezza della manovra orchestrata dal Sindaco Palmisano nella volontà di ridurre la giunta comunale ad un luogo di fedelissimi, rinunciando ad una competenza riconosciuta e ad una persona che si era candidata ed eletta nella lista personale del Sindaco.

In un contesto internazionale sempre più incerto e che preoccupa tutti noi, abbiamo il dovere, nel nostro piccolo, di impegnarci, con tutte le nostre forze, per difendere i principi e valori con cui siamo stati formati.

Così come abbiamo il dovere di difendere la nostra Città.

Continueremo a farlo. Viva Martina Franca

Consiglieri comunali Visione Comune

Valentina Lenoci e Paolo Vinci

Segretario Visione Comune

Bruno Maggi

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Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Gps :

La verifica politica dei giorni scorsi si è conclusa con una riorganizzazione delle deleghe amministrative, condivisa dall’intera maggioranza.

A seguito di un confronto approfondito all’interno del nostro gruppo consiliare, abbiamo deciso di accettare nuove sfide nella convinzione che solo uno sforzo sinergico e congiunto tra i gruppi politici e la giunta potrà portare ad un effettivo cambio di prospettiva su temi importanti per la nostra città. In particolare, ci dedicheremo con attenzione ai temi relativi al SUE SUAP e all’Ambiente, settori strategici per il futuro della comunità, con il contributo prezioso dell’ Avv. Francesco Aquaro, persona di comprovata professionalità.

Occorre innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento all’assessore alla Creatività Carlo Dilonardo, una persona capace e competente, per il proficuo lavoro svolto finora. L’assessore ha dato un contributo significativo, su cui abbiamo sempre fornito risorse umane ed importanti risorse economiche, nonostante alcuni problemi di comunicazione che si sono presentati nel corso dell’attività amministrativa.

Al contempo, desideriamo ringraziare il nuovo assessore al SUE SUAP e all’Ambiente, Francesco Aquaro, per aver accettato il nuovo incarico, consapevoli della sua competenza e delle sue capacità. Siamo certi che saprà cogliere questa nuova sfida con serietà, impegno e un forte senso di responsabilità, sempre nell’interesse della collettività. A lui auguriamo buon lavoro e garantiamo la nostra massima collaborazione.

Ribadiamo che la Cultura e l’Istruzione rimangono pilastri fondamentali per la nostra amministrazione. Sarà nostra priorità continuare a dare grande attenzione a questi settori, vitali per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. A tal proposito, auguriamo buon lavoro alla Vice Sindaco Annunziata Convertini per le nuove deleghe che le sono state affidate. Non abbiamo alcun dubbio sulle sue indiscutibili capacità politiche e umane, già ampiamente dimostrate nel corso degli anni.

Il nostro operato politico si fonda su un profondo senso di responsabilità che ha guidato ogni nostra azione, culminando nel significativo contributo offerto attraverso la delega consiliare ricevuta dal Sindaco, per la definizione e l’adozione del PUG in consiglio comunale.

Infine, rinnoviamo la nostra piena fiducia al Sindaco Gianfranco Palmisano, ringraziandolo per essere sempre un esempio di guida e un punto di riferimento prezioso per la nostra amministrazione.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare GPS (Gianfranco Palmisano Sindaco)

Gianfranco Castellana

Francesco Guarini

Donatella Pulito

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Di seguito un comunicato diffuso da Giuseppe Serio, consigliere comunale di Martina Franca:

Nel 2022 abbiamo aderito al “progetto Palmisano” perchè pensavamo che in una coalizione autodefinitasi “moderata-progressista” fosse inevitabile l’apporto di una forza portatrice dei valori di sinistra.

Oggi a distanza di tre anni, con l’internazionale nera per imperversa dagli Usa di Trump ai tedeschi di AfD, e con la nostra premier che a pieno titolo è iscritta a tale club, diventa fondamentale salvaguardare l’amministrazione Palmisano e cercare di tenere lontano i venti di destra che soffiano pericolosi anche dalle nostre parti.

D’altronde è per questo che abbiamo chiesto il voto ai cittadini tre anni fa ed è per questo che i cittadini di Martina ci hanno votato.

Abbiamo tuttavia dovuto scontrarci, sin da subito, con una corrente di Visione Comune molto oppositiva, che vedeva l’Amministrazione Palmisano come un mero nemico da abbattere, e non come uno mezzo per migliorare la vita dei cittadini. A parole Visione Comune chiedeva più spazio, maggiore coinvolgimento nel processo decisionale, una verifica di governo. Nei fatti, quando c’è stata la possibilità di dare uno slancio all’azione amministrativa, di passare alla guida della città mettendo al suo servizio le proprie competenze, incomprensibilmente si è tirata indietro e ha cercato di far fallire tale tavolo, disvelando motivazioni ben meno lodevoli rispetto ai valori sbandierati.

Ecco che il ruolo di “pontiere”, coniato da qualche organo di stampa, che ho spesso rivestito in questi mesi, si è rivelato del tutto inutile.

Non si può essere “pontiere” se da una sponda si ha solo un obiettivo: colpire quello che dovrebbe essere il comandante della nave.

E la stessa cosa è accaduta con l’attuale assessora ai Servizi Sociali Elena Convertini.

Sin dall’estate del 2023 le era stata chiesta, dal movimento, la disponibilità ad entrare in giunta ma poi, qualche manina esterna, come già fatto due volte nella scorsa Amministrazione, aveva impartito lo stop.

Anche a questo giro il nome di Elena Convertini doveva essere bruciato all’ultimo chilometro.

Il vero obiettivo della verifica di governo richiesta da mesi era semplicemente fare uscire Visione Comune dalla maggioranza e favorire la caduta dell’amministrazione Palmisano…. e pazienza se quella verifica (come tutte le verifiche) poteva avere conseguenze imprevedibili e dolorose, come la fuoriuscita di ottimi assessori.

Solo così (ndr. con la caduta di Palmisano), si sarebbe potuta lavare l’onta della mancata approvazione del Pug nel corso della scorsa amministrazione.

Ma questo non potevamo consentirlo!

Far cadere la città nel baratro amministrativo, con un capoluogo di provincia in piena crisi politica, con i giochi del mediterraneo alle porte e i PNRR da chiudere sarebbe stato da irresponsabili.

Prima delle manovre di potere, delle manine oscure, delle trame volte a far cadere l’avversario, c’è il bene dei cittadini che deve essere il faro per ogni amministratore.

Visione Comune, come prevedibile, non è andata a prendersi le deleghe (pesantissime) messe sul tavolo dal sindaco.

Ad essa, e tale dato ne è la conferma, non interessava la delega all’urbanistica, alla polizia municipale, ai trasporti, all’its moda, all’ambiente, alle attività produttive, al centro storico. Così come non interessava salvaguardare il lavoro incredibile svolto con competenza e sacrificio dall’assessore Ruggieri, che nella nuova giunta, insieme ad Elena Convertini, avrebbe costituito un valore aggiunto per l’Amministrazione.

A Visione Comune interessava, come detto, far cadere Palmisano.

Finalmente ad Elena Convertini viene data una delega in cui avrà la possibilità di mostrare la sua sensibilità per i temi sociali.

Il 13 marzo è iniziata invece una nuova fase.

Non possiamo più perderci in chiacchiere.

Non è più il momento dei giochetti.

E’ il momento di lavorare per il bene della città.