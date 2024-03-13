Oggi è la giornata nazionale del paesaggio. Fra le altre iniziative si segnala quella di Bari, teatro Kursaal Santalucia (immagine di home page).

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Di seguito un comunicato diffuso da Sigea:

A Roma la SIGEA celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio.

Simonetta Ceraudo (Presidente Ordine Geologi del Lazio) : “Faremo vedere come è cambiato il paesaggio con i cambiamenti climatici”.

Giovedì 14 Marzo – ore 15 – Fidaf via Livenza 6 – Roma

Antonello Fiore (Presidente Nazionale Società Italiana Geologia Ambientale) : “Avremo anche i Paesaggi del Dissesto Idrogeologico”.

Insieme saranno : SIGEA – Ordine Geologi del Lazio – ISPRA – AIPIN – Università di Padova – Università del Molise – Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali.

“Celebriamo la Giornata Nazionale del Paesaggio con un importante evento dal tema: “Il valore del paesaggio quale luogo di interazione di fattori naturali e antropici”. Avremo importanti esperti come Benedetta Castiglioni del Dipartimento di Scienze, Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova che si soffermerà sul paesaggio come rapporto natura – cultura. Avremo Milena Matteini e Chiara Balsari dell’Associazione Culturale Giardini e Paesaggi. Con noi ci sarà Flora Vallone dell’Associazione Italiana di Ingegneria Naturalistica che si soffermerà sulla natura dei paesaggi dell’Antropocene. Daniele Vadalà del Ministero della Cultura parlerà di roofscaping e riqualificazione dei paesaggi urbani. Ci sarà l’ISPRA con Elisa Brustia che mostrerà paesaggi geologici e paesaggi antropici. Dedicheremo un capitolo anche ai Paesaggi del Dissesto Idrogeologico, con Eugenio Di Loreto, geologo. Fabio Vallarola, Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, parlerà del paesaggio costiero”. Lo ha annunciato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.

Oggi l’Italia celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, con un grande evento che vede insieme la Società Italiana di Geologia Ambientale, Ordine dei Geologi del Lazio, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma, con il patrocinio della Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali, del CATAP.

“Avremo Fulvio Pezzoli, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma – ha affermato Simonetta Ceraudo, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio – e con Vincenzo Piccione della Società Italiana di Geologia Ambientale, vedremo il mutamento del paesaggio con i cambiamenti climatici. Poi capiremo comprogettare il paesaggio per un futuro sostenibile e lo faremo con Franco Milito dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma. Ma sarà interessante anche vedere il paesaggio agrario nella storia e dalla storia al patrimonio. Lo faremo con Rossano Pazzagli. Dell’Università degli Studi del Molise. Dunque il paesaggio sarà trattato in ogni aspetto”.