Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:

È questa la “Recruiting week”, l’intera settimana dedicata alla selezione del personale per l’azienda Sgs-Salento Global Service, che punta ad assumere 272 collaboratori (25 governanti di hotel o villaggio, 225 camerieri ai piani/addetti alle pulizie, 10 facchini di albergo, 6 lavapiatti e 6 addetti alla lavanderia). Dopo l’avvio lunedì mattina presso il centro per l’impiego di Campi Salentina, fino a venerdì 17 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, gli operatori Arpal e i referenti di Sgs effettueranno i colloqui sulla base del seguente calendario: martedì 14 marzo, cpi di Casarano; mercoledì 15 marzo, cpi di Maglie; giovedì 16 marzo, cpi di Galatina; venerdì 17 marzo, cpi di Martano.La partecipazione è aperta a tutti e non occorre prenotazione.

Non solo turismo: giovedì 16 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, il centro per l’impiego di Casarano aprirà le sue porte per “Il lavoro che c’è”, recruiting day dedicato al settore telecomunicazioni. Gi Group Spa e Arpal selezioneranno operatori call center inbound per rilevanti aziende operanti in zona. I partecipanti potranno sostenere colloqui diretti con i recruiter di Gi Group e con gli operatori del centro per l’impiego. Le risorse individuate si occuperanno di fornire assistenza telefonica e specializzata a clienti e potenziali clienti. È preferibile aver maturato esperienza pregressa in attività di front end e/o assistenza clienti. È richiesta la conoscenza dei principali strumenti informatici (internet, pacchetto office, dimestichezza con la tastiera del pc) ed è previsto un corso preassuntivo. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione, part-time di 20h settimanali, con eventuali ore supplementari, nei festivi e week end. Gli interessati possono presentarsi direttamente presso il Cpi. In alternativa, possono candidarsi all’offerta cliccando qui.

Intanto, lievita il volume di opportunità di impiego sul territorio: l’undicesimoreport delle offerte di lavoro, redatto dall’U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, contiene un totale di 372 annunci per 1.435 lavoratori da assumere in tutti i settori professionali (erano 1.225 la settimana scorsa). Il turismo e la ristorazione assorbono buona parte dell’offerta: sono 801 le posizioni aperte. Cresce di gran lunga anche l’indotto, in particolare il settore pulizie e multiservizi con 104 posti disponibili. Ci sono, poi, 57 aziende di edilizia e impiantistica che cercano 211 lavoratori; il commercio, con 64 posti; industria e metalmeccanica con 74; le telecomunicazioni con 40; agricoltura, agroalimentare e ambiente che passano da 7 a 33 lavoratori da assumere; sanità, servizi alla persona con 7 posti; bellezza e benessere con 10. Ulteriori 22 posti sono disponibili nel settore amministrativo e 6 in quello pedagogico; 16 nei trasporti e riparazione veicoli; 14 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero; 3 nell’industria del legno e 15 nell’artigianato. Infine, si contano 15 posti a disposizione per persone con disabilità e appartenenti alle “categorie protette”; un posto da operaio manutentore presso il Comune di Parabita e numerose e variegate offerte di lavoro in altri Paesi europei veicolate dalla rete Eures.

Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, raggiungibile anche cliccando sui codici offerta inseriti all’interno degli annunci contenuti nel report. Quest’ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia“, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l’impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.