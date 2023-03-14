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Puglia: 1678449 positivi a test corona virus, incremento di 236 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 marzo 2023

236

Nuovi casi

5.299

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 98
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 25
Provincia di Foggia: 23
Provincia di Lecce: 52
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 2
1.659

Persone attualmente positive

80

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.628.449

Casi totali

13.859.928

Test eseguiti

1.617.116

Persone guarite

9.674

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.698
Provincia di Bat: 346.848
Provincia di Brindisi: 219.010
Provincia di Foggia: 226.287
Provincia di Lecce: 346.848
Provincia di Taranto: 219.010
Residenti fuori regione: 17.160
Provincia in definizione: 5.390

 

 

 

 

 

 

 


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