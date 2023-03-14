Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 98
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 25
Provincia di Foggia: 23
Provincia di Lecce: 52
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 2
1.659
Persone attualmente positive
80
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.617.116
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.698
Provincia di Bat: 346.848
Provincia di Brindisi: 219.010
Provincia di Foggia: 226.287
Provincia di Lecce: 346.848
Provincia di Taranto: 219.010
Residenti fuori regione: 17.160
Provincia in definizione: 5.390