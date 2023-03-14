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Elezioni amministrative: con Ostuni saranno 51 i Comuni al voto a maggio in Puglia ELENCO Fine della gestione commissariale

14 Marzo 2023
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Secondo quanto descrive Brindisi report, a maggio terminerà il commissariamento per mafia del Comune di Ostuni. Anche nella città bianca, dunque, elezioni per la scelta del nuovo sindaco. In tutta Italia saranno 790 Comuni, in Puglia 51 con primo turno di votazione 14-15 maggio ed eventuali ballottaggi 28-29 maggio.

Città metropolitana di Bari

Acquaviva delle Fonti

Altamura

Casamassina

Mola di Bari

Monopoli

Noci

Poggiorsini

Toritto

Valenzano

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Bisceglie

Margherita di Savoia

 

Provincia di Brindisi

Brindisi

Carovigno

Francavilla Fontana

Oria

Ostuni

San Donaci

San Pietro Vernotico

Torre Santa Susanna

 

Provincia di Foggia

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Bovino

Carapelle

Castelluccio Valmaggoore

Faeto

Peschici

Pietra Montecorvino

San Marco la Catola

San Paolo di Civitate

Vico del Gargano

 

Provincia di Lecce

Alezio

Giurdignano

Montesano Salentino

Otranto

Salve

San Donato di Lecce

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Spongano

Squinzano

Surbo

Veglie

Vernole

 

Provincia di Taranto

Castellaneta

Crispiano

Lizzano

Monteiasi

Palagianello

Pulsano

Rovcaforzata

San Marzano di San Giuseppe

 

 


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