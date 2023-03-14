Secondo quanto descrive Brindisi report, a maggio terminerà il commissariamento per mafia del Comune di Ostuni. Anche nella città bianca, dunque, elezioni per la scelta del nuovo sindaco. In tutta Italia saranno 790 Comuni, in Puglia 51 con primo turno di votazione 14-15 maggio ed eventuali ballottaggi 28-29 maggio.
Città metropolitana di Bari
Acquaviva delle Fonti
Altamura
Casamassina
Mola di Bari
Monopoli
Noci
Poggiorsini
Toritto
Valenzano
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Bisceglie
Margherita di Savoia
Provincia di Brindisi
Brindisi
Carovigno
Francavilla Fontana
Oria
Ostuni
San Donaci
San Pietro Vernotico
Torre Santa Susanna
Provincia di Foggia
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Bovino
Carapelle
Castelluccio Valmaggoore
Faeto
Peschici
Pietra Montecorvino
San Marco la Catola
San Paolo di Civitate
Vico del Gargano
Provincia di Lecce
Alezio
Giurdignano
Montesano Salentino
Otranto
Salve
San Donato di Lecce
Sannicola
Santa Cesarea Terme
Spongano
Squinzano
Surbo
Veglie
Vernole
Provincia di Taranto
Castellaneta
Crispiano
Lizzano
Monteiasi
Palagianello
Pulsano
Rovcaforzata
San Marzano di San Giuseppe