Di seguito il comunicato:



Tre anni fa, veniva a mancare a 82 anni Romeo Tepore, decano del ciclismo brindisino: uno dei più esperti, se non il più esperto della materia in Puglia, figura storica brindisina e ideatore, tra l’altro, di “Brindisi in Bicicletta” che, con la ASD US ACLI Fausto Coppi, ha organizzato instancabilmente per 36 edizioni. Un uomo impegnato per oltre 60anni nel Ciclismo italiano ed internazionale da tesserato dell’UVI – Unione Velocipedistica Italiana nel 1955, fino a ricoprire ruoli federali provinciali, regionali e nazionali nell’attuale FCI – Federazione Ciclistica Italia.

Era il 23 marzo 2020, il Covid portò via Romeo Tepore in quella che sarebbe stata per lui una data emblematica: proprio quel giorno, infatti, avrebbe dovuto presentare il libro/racconto sulla sua vita scritto dal giornalista brindisino Nico Lorusso.

E proprio il prossimo 23 marzo 2023, a tre anni di distanza da quel triste distacco, la famiglia Tepore, Nico Lorusso e la ASD US ACLI Fausto Coppi di Brindisi intendono ricordare un brindisino che ha lasciato il segno nella storia sportiva della sua città con una serata-evento di presentazione di quella biografia.

A partire dalle ore 17:30 nella sala Gino Strada (ex sala Università) di Palazzo Granafei-Nervegna, nel cuore del centro storico di Brindisi, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la conduzione del giornalista Antonio Celeste, si terrà la presentazione del libro “Istantanee di una vita – Un viaggio lungo tre quarti di secolo” alla presenza dell’autore Nico Lorusso, del Presidente della ASD US ACLI “Fausto Coppi” Cosimo D’Angelo e dell’Arbitro di Calcio Internazionale Marco Di Bello. A portare i saluti istituzionali il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e l’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Oreste Pinto. Inoltre a rimarcare la sensibilità di Romeo Tepore verso tematiche sociali la presenza dei volontari del Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” di Brindisi della Presidente Dorina Piliego che gestiranno la distribuzione gratuita delle copie del libro. Per informazioni su questo aspetto è possibile contattare il 393/58.21.619

La pubblicazione della biografia su Romeo Tepore nasce proprio da un’idea del giornalista Nico Lorusso, che dal 2017 ricopre il ruolo di Addetto e Responsabile Ufficio Comunicazione e Stampa della ASD US ACLI Fausto Coppi. Quest’ultimo, in occasione del ritorno del Giro d’Italia nel Capoluogo Adriatico con la tappa Castrovillari-Brindisi prevista per il 16 maggio 2020, realizzò un’intervista di commento alla notizia a Romeo Tepore. Questa intervista e l’entusiasmo del ritorno della corsa rosa nella sua città, lo convinsero a procedere con la stesura della sua biografia alla sola condizione che a trascriverla fosse proprio Lorusso. Presentato il libro nel marzo del 2020 e accolto il Giro d’Italia in maggio, la città sarebbe dovuta essere nuovamente invasa dalle due ruote dei partecipanti alla 37.a Edizione della Brindisi In Bicicletta ma a rivoluzionare i piani, quando tutto era pronto, arrivarono la pandemia, il lock down e la dipartita di Romeo Tepore. Il resto è storia nota.

Nelle pagine iniziali del libro “Istantanee di una vita – Un viaggio lungo tre quarti di secolo” compaiono le riflessioni del Primo cittadino di Brindisi Riccardo Rossi, del giornalista Antonio Celeste e dell’Arbitro Internazionale di Calcio Marco Di Bello.

Nella prefazione che precede il primo capitolo Nico Lorusso spiega: “Tra queste pagine scoprirete quelle istantanee che hanno caratterizzato la sua vita. Ma questa volta non si tratta di foto, benché Romeo, da buon appassionato, abbia dedicato gran parte del suo tempo ad immortalare scorci, momenti e monumenti della sua città, quelli di una Brindisi che fu. Qui, con una punta di discrezione per la famiglia, ci regala un altro tipo di istantanee, quelle impresse nei suoi ricordi, nelle sue esperienze personali, nelle emozioni provate lungo tutta la sua esistenza.”

Nico Lorusso (Brindisi, marzo 1979) giornalista free lance, presentatore, esperto in comunicazione, speaker radiofonico e docente di conduzione radiofonica. Dopo diversi anni nel settore dell’animazione turistica italiana, ha fondato nel 1999 il gruppo Summer Time – Animazione & Spettacolo che organizza grandi e piccoli eventi e gestisce Uffici Stampa. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia ha collaborato con diverse testate giornalistiche locali e nazionali tra Tv, Radio, Web e Carta Stampata. Dal 2017 è nominato Direttore Responsabile della testata giornalistica Giovanissimiradiotv.it